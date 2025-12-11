「小李毓芬」升格三寶媽！產後超狂近況曝光

網紅吳洛儀擁有「小李毓芬」的封號。（圖／Chloe* 吳洛儀臉書）

網紅吳洛儀因為外型甜美，加上臉蛋神似藝人李毓芬，擁有「小李毓芬」的封號，拍攝過周杰倫及五月天的MV小有名氣，近來曬與剛出生的老三合照，只見身材恢復神速的她，完全看不出來是三個孩子的媽。

吳洛儀2019年答應男友求婚後，接連生下兒子及女兒，湊成一個「好」字，今年七月宣布懷有第三胎，即將升格為三寶媽。她昨(10日)在Instagram曬出與新生兒的合照，只見她的身材及四肢依舊纖細，接著朝拍攝的鏡頭露出甜美笑容，當媽的喜悅全寫在臉上，她開心表示：「歡迎來到這個世界！終於有個讓我優雅生產的貼心孩子了」，可見生產過程相當順利。

網紅吳洛儀生下第三胎。(圖／love_loyi Instagram)

吳洛儀回想起前幾天晚上，兒子就蠢蠢欲動想要提早到世界上跟大家見面，不過最後還是選擇「忍住」，才沒有讓陣痛持續下去，她也興奮地跟兒子喊話：「未來的日子，請多多指教了，我們的小小新成員」，喜訊曝光後，網友紛紛留言獻上祝福：「恭喜美少女媽媽、寶寶好可愛」、「誰剛生完長這樣啦，真好看」、「生產還是最美麗的女神」、「怎麼有那麼美的少女」、「生完氣色很好」。

吳洛儀曾是網拍、美妝雜誌的寵兒，拍攝過多部MV，像是周杰倫《你好嗎》、五月天《而我知道》，當年才出道不到3年，就接拍近20支廣告，加上拍攝平價服飾品牌廣告，在各通路持續曝光後，知名度水漲船高，不過結婚生子後，重心幾乎放在家庭上。

