小杜包子前設科技執法取締違停 業者.遊客抱怨 警：有必要

屏東恆春的小杜包子，是不少遊客到當地會購買的伴手禮美食，不過設置科技執法後，紅線違停超過3分鐘就會被拍照舉發，不少遊客都抱怨實在很不方便，擔心花個幾十塊買包子卻收到幾千元罰單划不來，業者也不滿地說，生意大受影響，對此警方則解釋，因為這路段違規情況頻繁，才會設置科技執法，避免影響交通安全。

熱騰騰的包子，光是口味就有十幾種，卡哇依的貓咪造型包，彩色玫瑰花形狀的饅頭，選擇多樣化，屏東恆春鎮的小杜包子，是不少遊客到墾丁會買的名店，只是現在遊客想停車，買個包子都要繃緊神經。

顧客說：「遠遠看到科技執法我就嚇到，嚇死了，那我不會因為買個幾十塊錢的包子，收到幾千塊錢的罰金，不合理，非常不合理，這樣生意人怎麼做生意。」

店外劃紅線設置科技執法，偵測到違停超過時間限制，就會拍照舉發，門口設立超大告示牌提醒，遊客抱怨連連，業者也滿滿無奈，小杜包子業者說：「我們的(紅)線是畫到遠在天邊，你畫到天邊去了，我隔壁離我最近的反而沒有畫到。」記者VS.小杜包子業者說：「(影響到你的生意大概幾成)，九成。」

就算是停在紅線內人行道也不行，因為臨停限制三分鐘，遊客想買美食，都要把機車停到店家大門口前，或是乾脆停遠點，避免收到罰單划不來，恆春分局四組組長陳憲峯說：「台26線26.5K處，因為旅客購物常隨意的違規停車，故於恆公路16號前設置科技執法。」

警方指出，從年初到12月，共舉發3902件違停，相較去年同期，增加423件，強調科技執法，有維護交通安全的必要性，對於短暫購物的遊客，和店家來說，則是希望在維護安全的同時，停車也能多點彈性空間。

