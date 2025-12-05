小杜肉包發霉害腹瀉？遊客怒：補寄來的也有霉斑

包子表面竟布滿一點一點的黑色黴斑。（圖／東森新聞）





新北一名女子日前南下墾丁旅遊，返家途中順路購買恆春知名小杜包子當作伴手禮。沒想到隔天全家食用後出現腹瀉不適，這才發現包子表面竟布滿一點一點的黑色黴斑。女子向業者反映後，又再度收到寄來的冷凍包子，拆封竟同樣出現黴斑，令她氣憤不已。

小杜包子向來是恆春知名排隊美食，許多遊客都會買回家當早餐。然而女子拆開包裝時卻發現，包子表面出現一顆顆黑點，並非黑芝麻，而是明顯的黴斑。她指出，11月25日從墾丁返家後當天食用，結果一家人陸續出現腹瀉症狀，直到檢查包子表面才發現異狀，立刻致電業者反映。業者在28日寄出一批冷凍包子補償，但女子拆封後再度看到黴斑，心情更加失望。

女子表示，自己只是正常反映問題，卻被形容成敲詐蟑螂，令她相當不能接受。她出示與業者的對話截圖，質疑小杜包子公私說法不一，電話中指控她意圖敲詐，但訊息裡又道歉並承諾檢討，形容業者是在玩兩面手法。

女子強調，若真要敲詐根本不需要讓業者再寄第二次產品，也並未提出不合理要求，只希望找出問題來源。

屏東縣衛生局已前往小杜包子進行稽查，將釐清產品在製作、保存或運送過程中是否出現問題，相關檢驗結果仍待進一步確認。

