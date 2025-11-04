小杰閃兵後遺症 實境節目鏡頭全刪

小杰（左）因閃兵遭到刪減戲分，右為韓瑜。（資料照片）

由陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本擔任時空探員，集結實力派演員喜翔、伊正、馬力歐、韓瑜、周曉涵、喬瑟夫負責單元角色NPC的全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，4日推出前導預告。原先也是演出要角的棒棒堂小杰，因為日前的閃兵爭議，製作人決定在不影響流暢度的情況下刪減他的戲分。

小杰之前受訪時透露，第一次和韓瑜合作相當興奮，尤其2人在劇中飾演夫妻讓他更是緊張，「韓瑜姐入戲得相當快，謝謝她讓我也很快速的進入到角色，但她的氣勢真的太強，我會不敢直視眼睛」。

《百分之一》砸下重金打造，當陳漢典得知光是場景就要耗資將近千萬元的時候，他忍不住驚歎：「這次真的是下重本，相信觀眾也會跟我們一樣，看到很多場景還有機關都會嚇一跳」，黃偉晉也直言：「不敢相信一個密室逃脫節目可以這樣玩，超誇張。」