小松菜、青松菜營養有哪些？營養師最愛「它」：鈣含量超高

青松菜與小松菜不僅是美味的選擇，更是營養豐富的綠葉蔬菜寶庫。營養師廖欣儀指出，小松菜、青松菜不僅口感清爽易入口，更富含多種人體必需的營養素，尤其小松菜營養密度高，根本是她的愛菜之一。

小松菜營養豐富

小松菜是補充植物性鈣質的絕佳選擇。根據食品成分資料庫的數據顯示，每100克的小松菜含有約93毫克的鈣質，在蔬菜類中算是相當不錯的鈣質來源。廖欣儀表示，將小松菜加入日常料理中，就能默默為身體補充必要的鈣質。

而除了豐富的鈣質外，小松菜還富含鐵質、維生素C及葉酸等多種營養素，營養密度相當高，是廖欣儀「愛菜之一」。

青松菜營養成分也很高

青松菜則以其豐富的鐵質和維生素C含量脫穎而出。廖欣儀解釋，青松菜本身就含有鐵質，同時「自帶維生素C」，這種組合有助於提高鐵質的吸收效率，特別適合需要補充鐵質的女性和忙碌的上班族。

青松菜的另一大優勢在於其口感清甜且不澀，無論是炒、燙或煮湯，都能保持其鮮美的風味，是一種相當百搭的蔬菜選擇，也是其家庭料理中的實用食材。

小松菜、青松菜料理推薦

與某些容易帶有苦澀味的深綠色蔬菜不同，小松菜和青松菜的口感清脆且不刮喉，使其成為各種烹調方式的理想選擇。廖欣儀推薦多種料理方式，包括快炒、火鍋、拌醬和煮湯等，都能充分展現這兩種蔬菜的美味。

廖欣儀分享了多種松菜料理方式，從中式到日式，皆能展現其獨特風味。中式料理如蒜炒、炒肉末、炒菇類或燴豆腐，都能保留松菜的鮮甜；日式料理則可將燙熟的松菜拌上柴魚醬油或胡麻醬，甚至切碎加入味噌湯中，增添風味。

最簡單的享用方式莫過於在火鍋中汆燙後沾醬食用，簡單卻能完整保留青松菜、小松菜營養與口感。這種多元的料理可能性，使青松菜、小松菜成為餐桌上的常客。

