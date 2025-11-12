小林幸一郎盲攀漁夫塔受搖滾女王盛讚「最帥男人」！ 《攀岳人生》榮獲觀眾票選獎

小林幸一郎盲攀美國1863公尺漁夫塔《攀岳人生》獲日本搖滾女王濱田麻里盛讚：地球上最帥的男人！（圖／海鵬提供）

日本勵志神片《攀岳人生》（Life Is Climbing）敘述日本盲人攀岩家小林幸一郎攀越美國猶他州海拔1863公尺「漁夫塔」（Fisher Towers）的故事，尤其曾登上〈時代〉雜誌封面，世界八大洲最高峰盲攀紀錄保持人艾瑞克·維亨邁爾（Erik Weihenmayer），更「英雄惜英雄」在片中現身為小林打氣，引發攀岩界轟動。

小林幸一郎與搭檔鈴木直也相識25年，堅不可摧的友誼令人感動。（圖／海鵬提供）

小林幸一郎16歲起就愛上自由攀岩。卻未料在28歲時罹患罕見眼疾，最終完全失明。即便失明，他依然從未放棄攀岩，並在33歲那年遇見攀岩家鈴木直也，從此成為他「雙眼及嚮導」，引導他征服無數高山與巨岩。兩人屢次在視障攀岩賽事中獲得獎項，小林更四度稱霸盲人攀岩錦標賽世界冠軍，成為全球知名的盲人攀岩家。

世界八大洲最高峰盲攀紀錄保持人艾瑞克‧維亨邁爾英雄惜英雄鼓勵小林。（圖／海鵬提供）

相識25年來，小林幸一郎與鈴木直也兩人永遠不變的是積極進取的心態、燦爛洋溢的笑容，就連面對困難都能樂在其中，堅不可摧的友誼教人感動。當登上高峰的那一刻來臨，小林和觀眾一樣，都同時看見了人生最美麗感動的景緻－永恆不變的友誼。難能可貴的是，小林始終將搭檔直也的聲音視為他的雙眼，透過他的語音指導，將自己生命託付於岩壁攀登之上。片中兩人造訪曾經征服世界八大洲最高峰的盲人攀岩家艾瑞克維亨邁爾之後，成功挑戰了「漁夫塔」這個夢寐以求的攀登勝地，觀眾無不為之動容。

小林幸一郎盲攀漁夫塔「看見」最美景緻 。（圖／海鵬提供）

小林幸一郎在紀錄神片《攀岳人生》裡，四度稱霸盲人攀岩錦標賽世界冠軍後，繼續邁向他的終極挑戰－－前往美國猶他州，挑戰聳立於天地之間、海拔1863公尺的赤紅砂岩「漁夫塔」。片中不僅重現小林過去獲獎的高光時刻，更敘述他如何與他的攀岩搭檔鈴木直也，展開這場驚天動地的冒險，不僅榮獲第33屆日本電影評論家獎最佳紀錄片，更勇奪多倫多日本電影節觀眾票選獎。

本片也在日本造成轟動，知名漫畫家鈴木智子就形容《攀岳人生》是一場「奇蹟般的攀登」，搖滾女王濱田麻里更是看得熱淚盈眶，大讚小林、鈴木「太猛了！」，並誇讚小林幸一郎是「地球上最帥的男人！」《攀岳人生》將於11月28日在台上映。

