小林幸一郎28歲失明 《攀岳人生》寫傳奇
日本紀錄電影《攀岳人生》劇情描述4屆視障攀岩冠軍小林幸一郎，在28歲失明後，並未停歇攀岩腳步，並在「他的眼睛」嚮導兼摯友鈴木直也的協助下，持續征服一座座世界高牆，更屢次榮獲視障攀岩世界冠軍。此時的他們決定完成終極夢想，挑戰位於美國猶他州、海拔1863公尺的傳奇岩壁「漁夫塔」，完成1趟最熱血震撼的攀岩之旅。
日本盲人攀岩家小林幸一郎，儘管人生遭遇種種困境，但他從不放棄攀岩運動，並曾獲4次視障攀岩賽冠軍，更於2005年創辦NPO「猴子把戲」（Monkey Magic），以「即使看不見的牆也能克服」為理念，透過攀岩活動鼓勵大家挑戰自我的可能性，展開身障者攀岩推廣活動。
作為競技者，小林幸一郎2006年參加全球首屆身障攀岩世界盃並於視障組奪冠，2014至2019年間，在視導員鈴木直也協助下，更於身障攀岩世界錦標賽達成4連霸，堪稱身障攀岩界的傳奇人物。
《攀岳人生》28日將在台上映，透過中原想吉的拍攝手札可知，小林幸一郎與拍攝團隊在2021年10月15日挑戰攀登「漁夫塔」，中原想吉寫道：「當小林先生穿好攀岩鞋，以第一次抓握攀上岩壁的瞬間，我卻在無人知曉的角落獨自落淚。明明才剛起步，真正的挑戰還遠未開始，為何會如此？連自己都無法解釋箇中緣由，或許是此刻才驚覺『啊，小林先生真的要攀登這座岩壁了』，對他挑戰如此壯舉感到震撼吧。」
而當小林幸一郎踏上漁夫塔頂峰的瞬間，中原想吉腦中一片空白，思緒與情感皆歸於無，被震撼到感嘆說：「常言道感慨萬千，或許真正感動之時，人便會歸於『無』吧，這般體驗在人生中實屬難得。」
