「小林心如」爆假戲真做談姐弟戀 人前裝不熟下班牽手約會

23歲女星許莉廷長相甜美，曾在《此時此刻》飾演林心如年輕時期，私下她也是柯震東師妹。近日她拍攝公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》，被媒體報導與同劇小她3歲男星林毓家談姐弟戀，兩人人前裝不熟，下班後相約回家，還被拍到牽手出門購物約會。

許莉廷曾以《此時此刻》入圍第59屆金鐘獎最具潛力新人獎，也入選2024台北電影節「非常新人」，正在事業上升期、前景看好；而林毓家2021年演出網路劇《酷蓋爸爸》出道，接著參加《原子少年》分入「水星」組，2023年他以《橋頂少年》獲得臺灣金穗獎最佳演員獎，同年也是金馬獎的遞獎大使。

廣告 廣告

據《時報周刊CTWANT》報導，許莉廷過去曾被拍到和徐韜曖昧，但知情人指出這段情早已不了了之，女方的新戀情是和合作《晚安，瑪卡龍》來電的林毓家。上月18日兩人一起出席電視劇記者會，在公眾場合時兩人都刻意不看彼此、裝不熟，不小心看到對方時還會笑場，直到晚上所有工作結束，兩人真實關係才曝光。

報導指出，兩人後來各回彼此的經紀公司，離開後深夜11時，兩人才到中和的住宅會合。而兩人在上月14日就被拍到一起進男方住家，晚上牽手出門約會，林毓家的母親看到許莉廷出現野互動自然，可見雙方已見過家長。對此，媒體求證兩人關係現狀林毓家經紀人回應：「因拍戲互相認識的好友，年輕人正常交友，謝謝關心。」許莉廷經紀人則表示：「一起拍攝認識的好友，正在相處中，很謝謝關心，辛苦了。」

更多中時新聞網報導

保健》喉嚨卡卡咳不出 梅核氣作怪

接藥師公會祕書長 綠營黃金舜：有考量

養魚30年首出包 鯛魚出貨漁民喊冤