小林青霞同框愛女「現況超驚人」 一張三人合照掀熱議

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娛樂中心／駱瑩倫報導

有「霸王花」之稱的資深女星胡慧中，年輕時與林青霞、周丹薇、胡茵夢齊名，被譽為「台灣四大美女」。她於1998年嫁給前香港官員何志平，婚後育有一女何嘉珍（Jasmine），並逐漸將生活重心轉向家庭，近年她也時常在社群平台記錄生活點滴。上月28日，胡慧中在社群發布一段上海之旅影片，特地造訪已故歌后周璇的故居。同行的女兒何嘉珍不僅擔任媽媽的「御用攝影師」還曾出版詩集，可說是相當有才華。此外，主持人甘鵬也一同入鏡，意外掀起網友討論。

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胡慧中

資深女星胡慧中（左圖、右圖左）日前與女兒（右圖中）以及主持人甘鵬（右圖右）造訪已故歌后周璇的故居。（圖／翻攝自「胡慧中」微博）





曾被封為「小林青霞」的胡慧中，5月28日在社群平台分享一段上海行影片，與女兒何嘉珍一同造訪有「金嗓子」美譽的已故歌后周璇故居。胡慧中感性透露，周璇的歌聲陪伴她度過童年時光，母親經常在家播放她的歌曲，直到長大後才體會，那些旋律其實承載著母親濃濃的思鄉情懷。這趟充滿回憶的旅程中，何嘉珍全程擔任母親的專屬攝影師，陪伴母親重返舊時光，也讓這段跨世代的情感連結更顯珍貴。

胡慧中

何嘉珍（左圖2、右圖右）全程擔任母親胡慧中（左圖左、右圖中）的專屬攝影師。（圖／翻攝自「audreyjasmine_hkc」IG）





不過，影片尾聲曝光的合照卻意外成為討論焦點，照片中除了母女倆之外，還有主持人甘鵬。由於三人互動自然、看起來關係親近，不少不知情網友誤以為是一家三口，甚至針對外貌發表評論。事後有熟悉情況的網友出面澄清，強調甘鵬並非何嘉珍的父親，才讓這場誤會告一段落。

胡慧中

何嘉珍遺傳了媽媽胡慧中的深邃五官，但過去曾經因為身形較豐腴被嘲笑。（圖／翻攝自「audreyjasmine_hkc」IG）





何嘉珍遺傳了媽媽胡慧中的深邃五官，雖然過去曾經因為身形較豐腴被嘲笑，她雖然傷心但很快便振作起來，今年3月她以「肉感是天賦，快樂是選擇」為題發文，內容提到：「今天想對你說：美從未被尺碼定義」、「肉肉是身體寫的詩」等暖心文字，展現自信且正向的人生態度，也因此獲得許多網友讚賞與支持。

胡慧中

何嘉珍日前以「肉感是天賦，快樂是選擇」為題發文，獲得許多網友讚賞與支持。（圖／翻攝自「audreyjasmine_hkc」IG）





17歲便踏入演藝圈的胡慧中，橫跨影歌雙棲發展，憑藉《歡顏》、《皇天后土》、《霸王花》等代表作累積高人氣，成為華語影壇極具代表性的女星之一。不過自從1998年與何志平結婚後，她逐漸淡出演藝圈，鮮少出現在螢光幕前。近年來胡慧中因接下舞台劇工作才逐步復出，不時分享家庭生活與近況，再度回到大眾視野。





原文出處：小林青霞現況超驚人！愛女是模特兒還有「1特殊身分」 一張三人合照掀熱議

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