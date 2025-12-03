小柯瑞首戰轟14分 兄弟合體再等等

勇士球星柯瑞弟弟披勇士戰袍首戰，繳出14分的好成績，受到眾人喝采。 （路透）

本報綜合外電報導

美國職籃NBA又傳佳話，金州勇士隊當家球星柯瑞因傷缺陣中，剛被簽下的弟弟小柯瑞，身披勇士戰袍首戰，繳出14分的好成績，獲勇士隊友盛讚，也希望他代替哥哥帶領球隊繼續勝利。

小柯瑞替補出陣18分鐘，7投6中，其中三分球3中2，貢獻14分2助攻2籃板1抄截，勇士末節一度反超，最終仍以112：124遺憾輸給雷霆。

小柯瑞今年10月以1年約加入勇士，這是柯瑞兄弟檔，首次在NBA效力同一支球隊，這也成為勇士新球季的重要看點，之後小柯瑞加入勇士訓練營，並隨隊練球參加客場之旅，但是沒有在熱身賽登場，隨後因為勇士薪資總額達2億630萬美金，逼近「第二層硬上限」，所以開季前釋出小柯瑞。

不過12月1日勇士再次以簽回小柯瑞，終於柯瑞兄弟可以在NBA攜手奮戰，然而哥哥柯瑞因為左股四頭肌拉傷缺陣，還需要等待康復才能出賽，所以柯瑞兄弟檔連線需要再等等。

但小柯瑞復出首賽繳出漂亮的成績，哥哥在場邊觀賽也幫他大力加油，眾人則期待監快看到兄弟聯手，小柯瑞2013-14賽季進入NBA，先後效力過太陽、國王、獨行俠、76人、籃網，2023-24年起加入黃蜂隊，出色的射手能力逐漸站穩腳步，生涯出賽550場，累積945顆三分球，命中率高達4成33，是NBA歷史第7高，上季更是以4成56三分命中率，排在全聯盟第一。