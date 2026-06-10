小栗旬對決「最強星三代」 《氣體人第一號》讓日本政府破例封街

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

小栗旬（右）在《氣體人第一號》中飾演的刑警，與蒼井優分別飾演追查「氣體人」。Netflix提供



日本1960年代經典作《氣體人第一號》以8集原創影集全新面貌回歸，小栗旬與蒼井優分別飾演追查「氣體人」及其高調預告殺人的刑警與記者；廣瀨鈴與林遣都則飾演直播主兄妹，2人懷抱複雜動機並深陷案件之中；竹野內豐化身由黑道轉型為企業社長的人物，為故事增添更多層次；「氣體人」由「日本最強星三代」內田雅樂飾演，他以令人不寒而慄的神祕氣場，引領觀眾一步步墜入恐懼之中。

《氣體人第一號》由《屍速列車》、《地獄公使》、《寄生獸：灰色部隊》導演延尚昊擔任編劇與監製，並由以《噬亡村》、《海角上的兄妹》、《尋人啟弒》擅長描繪人性黑暗的導演片山慎三執導。

廣告 廣告

《氣體人第一號》正式預告曝光。Netflix提供

自2024年9月初開拍至2025年4月底殺青，《氣體人第一號》從超過1000個場景中精選約120個拍攝地點，此外，劇組經過與日本經濟產業省及內閣府長達1年半的協商，成功取得東京車站前區域全面封街拍攝許可，創下史上首例。

在新釋出的正式預告中，「氣體人」終於公開身分，內田雅樂以冷漠的語氣與毫無表情的面孔宣稱自己犯下了一起前所未見的駭人命案，並預告將再次行兇，讓整個日本社會陷入不安與恐慌。

面對接連發生的離奇案件，小栗旬飾演的刑警「岡本賢治」與蒼井優飾演的記者「甲野京子」全力投入調查，試圖揭開真相並阻止這名玩弄警方與媒體於股掌之間的罪犯，然而，每1位被點名的目標都接連離奇消失，飾演直播主的廣瀨鈴更直言：「我會揭開罪行，並公開一切。」為案件增添更多撲朔迷離的變數。《氣體人第一號》7月2日在Netflix上線。

更多太報報導

楊小黎牽手郝劭文：想跟他走 被哈林虧「緣盡情未了」

黃奇斌「提頭」告別過去 認信念被粉碎身心不堪負荷

阮經天「身心重組」淪綁架犯 王淨人格分裂：演員、導演都瘋了