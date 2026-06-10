小樂吳思賢七夕前夕「雙喜臨門」 感性告白「我、愛、你」
小樂吳思賢今（10日）正式宣布，將於8月14日七夕情人節前夕，舉辦「小樂 吳思賢 BEN WU《還得是你 Beyond You》Live in Taipei」演唱會。同時，他也驚喜加碼推出新歌〈還得是你 Beyond You〉，小樂坦言，〈還得是你〉並非寫給特定對象，而是獻給生命所有重要的人。
提到新歌〈還得是你〉，小樂透露創作這首歌時根本還沒有演唱會計畫，純粹是完成《LET GO》專輯後持續創作的成果。隨著年齡與人生經歷累積，他開始重新思考什麼才是真正重要的事，也因此寫下這首充滿人生感悟的作品。
他表示，自己一路走來遇見的所有人，無論是家人、伴侶、朋友、工作夥伴或歌迷，都是不可或缺的存在，「如果人生可以重來一次，我還是希望我的爸爸是現在這個爸爸，我的媽媽是現在這個媽媽，我生命裡出現的每一個人都還是同樣的人」。
小樂8月將舉辦專場演唱會，直言自己如果要用三個關鍵字形容這場演唱會，他毫不猶豫回答：「我、愛、你。」再一次地強調這是一場獻給「你」的演唱會。而除了《LET GO》專輯中的作品之外，他也會首唱新歌〈還得是你〉，以及影集《男公館》插曲〈FIRE〉、片尾曲〈我們都一樣〉。當然，過去歌迷最喜愛的經典作品也不會缺席。更多售票詳情請密切注意「小樂吳思賢」、「Live Nation Taiwan」， 以及「藝和創藝」社群平台。
看更多 CTWANT 文章
和妻子吵架後迎娶岳母！女婿曬結婚證書求祝福 警出手了
股價黑馬3／從團購特斯拉到雙橡園豪宅 鴻勁員工身價暴漲曾掀離職潮
根本沒分手！林襄街頭「十指緊扣」馬傑森全被拍 經紀人回應了
其他人也在看
雨後這「4種水果」先別急著買 專家：水傷外表看不出來
（記者許韋傑／綜合報導）梅雨季大雨不斷，水果店老闆阿毛提醒消費者，部分水果外觀看起來沒問題，但因為吸收過多水分 […]
All in慘到「睡公園」？她隔天翻身繳清電費 網笑：雨後天晴
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒跟著起伏。一名網友8日發文表示，因把僅有資金全投入股市，連電費與餐費都付...
不想看《鐵拳教育》台灣第一線教師吐心聲：不是抒壓，是感受更深的悲哀
影劇串流平台Netflix在6月5日上架原創韓劇《鐵拳教育》，劇中出現政府成立「教權保護局」到校園以「非常手段」處理失控學生的劇情引發熱議；《鐵拳教育》日前登頂Netflix全球非英語類電視節目榜。但有教師直言，他實在不想看這部夯劇，原因是如果現實狀況不變，對第一線教師來說，看《鐵拳教育》絕對不是抒壓，而是感受到更深的悲哀。「只因教育困境，只能淪為在戲劇中意淫，而在現實卻是持續得毫無辦法，甚至越加
劉伊心徵特助月薪4萬5！包辦剪輯當司機、假日外宿都要陪
劉伊心9年前與大24歲的老虎牙子創辦人林志隆結婚，目前擔任該企業執行董事，同時經營美妝品牌，近日開出「家庭教育陪伴特助」職缺，雖然月薪有4萬5，不過工作內容要身兼數職，周末跟連假也要上班，引發網友熱議。
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
和妻子吵架後迎娶岳母！女婿曬結婚證書求祝福 警出手了
根據外媒《印度時報》報導，這起引發熱議的事件發生在坎普爾德哈特的阿克巴爾普爾（Akbarpur）。從流出的影片中可見，一對男女頸上掛著傳統花環，手中展示著一張宣稱是法庭核發的結婚證書，背景配上與「法庭婚禮」相關的浪漫歌曲。影片中兩人還透露彼此曾是「岳母與女婿」的...
大雨一直下！網友推1「雨天神器」掀熱論 1.3萬人點讚喊：我需要
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導近日氣象署發布大雨特報，全台陷入連日暴雨中，如何不成為「落湯雞」讓機車通勤族好煩惱。這時，有網友大力推薦一款「長筒...
改喝無糖飲料沒變瘦？ 營養師曝「大腦還在追甜」：恐越喝越想吃甜食
錢靜蓉於臉書粉專發文表示，不少人戒掉含糖飲料，改喝無糖飲品，結果體重沒減、還一直想吃甜的，其實問題的核心，不只是熱量的有無。她進一步提到，近年大量研究發現，含糖飲料與肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病、脂肪肝等都有高度相關性，於是市場開始出現大量「替代方案」...
為了愛美40歲營養師「20年不碰這物」！省下萬元電波費 網驚：自律程度太瘋狂
知名營養師呂孟凡就在臉書分享，自己剛過40歲生日，在演講現場一公開年齡直接讓全場驚呆，大家都不可置信地問「吃得健康真的能維持成這樣？」而她大方透露自己能保持少女感狀態的兩大飲食大招，其中一項是「超過20年不吃油炸物」，同時她也堅持「完全不喝含糖飲料」，至於甜...
台北中興醫院前人行道塌陷、變電箱位移 台電：未造成停電 已動員搶修
受滯留鋒與西南氣流影響，台北市今天（10日）雨勢不斷，位於大同區的市立聯合醫院中興院區對面人行道上午發生塌陷，並造成變電箱位移倒塌，警消獲報後派員到場警戒，並通報台電公司等單位，事發原因待釐清。台電指出，變電箱傾斜並未造成用戶停電，由於道路下方土壤流失嚴重，形成坑洞，導致變壓器地基支撐不足而陷落，已動員人力搶修。
台股強勢反彈一天又破功？專家示警「殺手級利空」：這2族群是重災區
台股日前受到國際情勢及市場賣壓衝擊，一度跌至42376點低檔，不過短短兩個交易日內便強勢反彈超過2300點，幾乎收復先前跌幅。對此，財經作家狄驤在臉書發文表示，台股9日雖然有不錯的反彈，但仍有2大利空不容忽視，重災區就是目前最熱門的功率元件與光通訊族群，無論行情如何，都要控制好部位，大不了這一次不賺，但仍要保留賺下一次行情的本金。狄驤表示，隨著台股在周一......
獨家／不滿挨罰？ 屏科大旁測速照相遭砸毀 警追查
獨家／不滿挨罰？ 屏科大旁測速照相遭砸毀 警追查
下半年運勢出爐！ 巨蟹、摩羯防破財 獅子事業財運大贏家
下半年運勢出爐！ 巨蟹、摩羯防破財 獅子事業財運大贏家
竹市氣爆案原因找到了 疑桶裝瓦斯軟管斷裂燒熔肇禍
新竹市高翠路9日清晨發生嚴重氣爆事故，造成2死2傷意外。消防局今天（10日）針對發生氣爆的便當店氣爆事故，公布最新火災調查與現場勘查進度。火調人員於事故現場順利清理出便當店使用的4桶瓦斯桶，並發現關鍵
傅子純、沈玉琳罹患血癌⋯出現「同一致命警訊」！醫：2狀況別當牙周病
男星傅子純7日驚傳因血癌驟逝，享年46歲，消息曝光後震驚各界，其好友好友兵家綺透露，早在峇里島旅遊時，就出現牙痛情形；日前才剛挺過血癌治療復工的藝人沈玉琳同樣指出，在發病前曾出現牙齦腫脹，對此，義大癌治療醫院血液腫瘤部部長裴松南表示，血癌患者體內異常白血球，容易鑽入牙齦、肝臟或脾臟組織，而牙齦最易顯現異狀，若有腫脹情形、刷牙流血等問題，就醫後未見改善，恐是血癌重要警訊。
只有貓咪懂貓咪？小貓「離奇失蹤」最後靠同伴找到藏身處！
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前一則尋貓趣聞在網路上引發熱烈討論，一名女子受朋友委託暫時照顧兩隻貓咪，原本 …
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
殺人犯假釋出獄想重做人⋯愛上毒女再走不歸路！賣6000萬毒煙彈慘了
嘉義市東區某住處成了「非法電子煙發貨中心」，海巡署偵防分署台南查緝隊與彰化警方、岸巡組成專案小組，經過調查一舉將其瓦解，現場查扣電子煙主機4000台、煙彈9500和及相關組裝元件1箱，與前次遭查扣之電子煙主機，合計市值逾6000萬元；據了解，主嫌黃姓男子曾因殺人罪遭判無期徒刑，出獄後原想重新做人，但卻在3年前交了有毒癮的顏姓女友，開始習製摻有「依托咪酯」煙彈，進而開始與中國大陸業者勾結，在台建立據點牟利，訊後被依危害毒品防治條例移送，黃男、顏女分別以5萬元、3萬元交保。
住26樓掀馬桶驚見「1.5公尺大蛇」！人蛇對視嚇傻 專家揭原因
綜合陸媒報導，張男表示，由於工作關係經常在外奔波，過去也曾多次遇過蛇類，甚至見過長達5公尺的大蛇，因此當下並未過度驚慌，反而對蛇出現在高樓層住宅感到相當疑惑。事件曝光後引發網友熱議，不少人最關心的是，蛇究竟如何爬上26樓高的大樓，甚至出現在馬桶裡。專家指出，...
孩子失控別急著罵！專家教「正向教養」先穩情緒再講道理
孩子在公共場所尖叫、大哭、拒絕穿鞋，許多家長直覺認為是「故意不聽話」，急著責備或要求立刻停止。衛生福利部桃園醫院近日舉辦「探索行為冰山：以正向教養回應孩子的情緒挑戰」講座，引導家長重新理解孩子行為背後的真正需求。