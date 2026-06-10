小樂吳思賢七夕前夕「雙喜臨門」 感性告白「我、愛、你」

小樂吳思賢將於8月14日七夕情人節前夕，舉辦「小樂 吳思賢 BEN WU《還得是你 Beyond You》Live in Taipei」演唱會。（圖／藝和創藝提供）

小樂吳思賢今（10日）正式宣布，將於8月14日七夕情人節前夕，舉辦「小樂 吳思賢 BEN WU《還得是你 Beyond You》Live in Taipei」演唱會。同時，他也驚喜加碼推出新歌〈還得是你 Beyond You〉，小樂坦言，〈還得是你〉並非寫給特定對象，而是獻給生命所有重要的人。

提到新歌〈還得是你〉，小樂透露創作這首歌時根本還沒有演唱會計畫，純粹是完成《LET GO》專輯後持續創作的成果。隨著年齡與人生經歷累積，他開始重新思考什麼才是真正重要的事，也因此寫下這首充滿人生感悟的作品。

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他表示，自己一路走來遇見的所有人，無論是家人、伴侶、朋友、工作夥伴或歌迷，都是不可或缺的存在，「如果人生可以重來一次，我還是希望我的爸爸是現在這個爸爸，我的媽媽是現在這個媽媽，我生命裡出現的每一個人都還是同樣的人」。

小樂8月將舉辦專場演唱會，直言自己如果要用三個關鍵字形容這場演唱會，他毫不猶豫回答：「我、愛、你。」再一次地強調這是一場獻給「你」的演唱會。而除了《LET GO》專輯中的作品之外，他也會首唱新歌〈還得是你〉，以及影集《男公館》插曲〈FIRE〉、片尾曲〈我們都一樣〉。當然，過去歌迷最喜愛的經典作品也不會缺席。更多售票詳情請密切注意「小樂吳思賢」、「Live Nation Taiwan」， 以及「藝和創藝」社群平台。

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