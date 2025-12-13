小樂吳思賢隔9年發專輯登新北耶誕城 「實力大圈粉」網留言：觸到、阿姨決定粉他

新北耶誕城小樂吳思賢表演。翻攝 TVBS NEWS YouTube

人氣偶像小樂吳思賢睽違九年發行全新專輯，於今（13日）晚間登上新北市市民廣場的「巨星耶誕演唱會」舞台。主持人陳漢典在介紹他出場時，特別點出小樂擁有超高的粉絲黏著度，即便久未發片，粉絲依然「永遠都在」。吳思賢身著墊肩美式足球上衣，展現帥氣的運動風格，一連演唱多首歌曲，展現紮實的歌唱實力，不僅讓資深粉絲嗨翻，也成功吸引許多新觀眾的注意，網路直播留言區湧入大量好評，直呼「實力大圈粉」。

主持人羨慕粉絲黏著度高

主持人陳漢典在吳思賢登台前介紹，表示自己非常羨慕他，出道多年且睽違九年才發行新專輯，但粉絲卻始終如一，「永遠都在」。現場也訪問了一位粉絲，問她喜歡小樂多久了，粉絲浮誇地回答：「從他出生第一天就喜歡他了！」展現出極高的支持熱情與忠誠度。小樂穿著一件充滿運動風格的墊肩美式足球上衣帥氣現身，讓台下粉絲尖叫聲不斷。

網友對於小樂的實力給予好評。翻攝 TVBS NEWS YouTube

小樂感動謝粉絲：永遠都在第一排等我

吳思賢以一首快節奏的歌曲〈LET GO〉為表演揭開序幕，瞬間點燃現場氣氛。他感動地向台下支持他的歌迷喊話：「很開心今年又回來了，謝謝我的Lover（粉絲名）們，永遠都在第一排等我，我愛你們。」接著他帶來了另一首歌曲〈Sing With Me〉，他表示這首歌非常適合在耶誕節這樣的歡樂時光演唱。

小樂表演獲得好評。翻攝 TVBS NEWS YouTube

演唱實力獲讚 圈粉新世代觀眾

在演唱歌曲〈Another Life〉時，吳思賢展現了穩定而細膩的歌唱實力，成為當晚的一大亮點。網路直播的留言區立刻出現熱烈迴響，不少非既有粉絲的觀眾被他的歌聲觸動，紛紛留言稱讚：「好好聽！第一次聽到被觸到」、「沒聽過，但是好聽啊，阿姨決定粉他」。最後，吳思賢以歌曲〈Chasing Dreams〉為這場耶誕派對畫下句點，他開心地說：「聖誕節最後一定要party一下。」成功為他的新專輯宣傳及耶誕城演出留下好評。



