小樂跨年深V裝遭扒「腹肌」！羞曝身體1處不能見人

小樂大方秀出腹肌。（三立提供）

為迎接民國115年，台灣各縣市準備精彩的跨年演唱會。號稱含金量最高的台中水湳中央公園「2026台中最強跨年夜」由阿Ken（林暐恆）、蔡尚樺主持，集結暌違5年在台跨年舞台表演的「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）和小樂吳思賢、告五人、動力火車、盧廣仲、麋先生MIXER、TRASH、怕胖團、SEVENTOEIGHT、babyMINT、陳泳希共16組表演嘉賓。

相隔9年發行新專輯的小樂，今晚身穿銀色深V西裝登場，深情演唱多首歌曲，讓台下觀眾聽得如痴如醉。他一表演完就在阿Ken、蔡尚樺的起鬨下，大方地解開外套上的唯一一顆扣子，秀出鍛鍊多時的冰塊腹肌。有趣的是，他在猶豫要不要秀腹肌時，害羞的大喊：「那我背後不能露啦，因為我昨天去拔罐！」露出真性情的可愛面貌。

1月5日生日的他，今晚也提前許下生日願望，他感傷的提及日前發生的北捷恐攻事件，「我只有一個願望，就是希望大家都可以平安健康順利，這是最重要的，我們的社會需要多一點愛」。

