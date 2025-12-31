小樂「深V」登台中跨年阿Ken一看驚呼：一波未平一波又起 生日願望「盼社會多點愛」

小樂大方展現好身材。三立提供

「2026台中最強跨年夜」於12月31日晚上在台中水湳中央公園舉行。今年由阿Ken與蔡尚樺擔綱主持，晚會由人氣樂團「告五人」熱力開場。隨後登場的小樂（吳思賢）更以一身亮眼裝扮引發討論，現場氣氛熱烈。

告五人熱力開場與歌迷互動

告五人首先帶來〈給你一瓶魔法藥水〉及〈我想要佔據你〉兩首歌曲，迅速帶動全場情緒。主唱犬青熱情詢問台下觀眾好不好，獲得熱烈響應，甚至有歌迷舉著幽默的加油牌互動。在演唱〈愛人錯過〉之前，雲安向觀眾致詞，希望大家在2025年的最後都不再錯過。接著，團長哲謙也送上新年祝福，並演唱經典歌曲〈好不容易〉。在最後一首歌曲〈黑夜狂奔〉中，團員走上延伸舞台，並與歌迷相約下次要在台中舉辦演唱會。

告五人擔任開場表演嘉賓。三立提供

小樂首度來台中跨年驚艷全場

首次來到台中參與跨年活動的吳思賢（小樂），帶領6位舞者登台。他身穿具備維多利亞風格的亮銀色西裝，內搭呈現深V剪裁。小樂先後表演了〈Let Go〉與睽違9年的新專輯曲目〈Sing With Me〉。在演唱第三首歌〈Another Life〉前，小樂感性地向歌迷道謝，並特別提到感謝長期支持他的粉絲。表演最後以與派偉俊合作的新歌〈Chasing Dreams〉畫下句點。

小樂因為拍戲，身材練得很好。三立提供

阿Ken大讚小樂好身材

表演結束後，主持人阿Ken與小樂熱情相擁。阿Ken提到兩人相識多年，並開玩笑要檢查小樂的健身成果。在眾人起鬨下，小樂解開西裝扣子，展露結實的腹肌。阿Ken見狀驚呼連連，並形容小樂的身材是「一波未平一波又起」，幽默稱讚其胸肌與腹肌非常完美。

小樂期盼社會多點愛。三立提供

生日願望祈求社會多點愛

由於小樂的生日即將到來，阿Ken在台上詢問他的新年願望。小樂表示，他唯一的願望就是希望每個人都能平安、健康。他提到近期社會發生了一些令人心痛的事情，因此特別希望大家能互相包容，讓社會擁有更多愛。阿Ken對此也表示認同，期許將不好的回憶留在過去，明年能有新的開始。



