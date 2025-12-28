小樹市集再度走進潮好玩幸福村 吸引滿場親子民眾參與

屏東縣政府社會處再度連兩天於潮州潮好玩幸福村舉辦「小樹市集」，吸引滿場親子民眾參與，氣氛十分熱絡。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東縣政府社會處舉辦、甚受親子民眾喜愛的小樹市集，再度於十二月二十七日及二十八日於潮好玩幸福村舉辦，活動以「親子二手×文創手作×環保市集」為主題，吸引大量民眾參與，現場氣氛熱絡溫馨，親子家庭踴躍到場，共同體驗二手循環與綠色生活的魅力。

活動期間，不少孩童在家長陪同下擔任「小小老闆」，學習金錢收支概念，活潑可愛的叫賣聲此起彼落，為市集增添活力與樂趣，二手攤位前可見孩子們在家長陪伴下試穿衣物、鞋子，開心地轉圈詢問「這樣好看嗎？」，現場充滿溫馨互動；有的小朋友成功售出家中玩具後，興奮地再到其他攤位挑選心儀物品，體驗「賣掉舊物、換得新寶物」的成就感。

社會處表示，此次市集匯集超過二百個攤位，內容涵蓋親子二手物品、小老闆文創手作、特色餐飲與環保選物等多元類型，從兒童玩具、繪本、衣物、孕哺用品、推車及汽座，到各式手作商品與餐飲美食一應俱全，現場充滿歡笑聲與親子互動的溫馨畫面。

市集同步推動循環經濟理念，鼓勵民眾自備環保杯具，多數參與民眾皆踴躍響應，以實際行動落實減塑、減廢的永續生活方式，現場也明顯減少一次性垃圾產生，獲得攤商與民眾一致肯定。

社會處指出，小樹市集再次進駐潮好玩幸福村，顯示民眾對循環經濟的認同，未來將持續推動結合環境永續與家庭友善的特色活動，打造更宜居、更有溫度的生活環境。