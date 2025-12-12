小樹市集回歸愛河 300組家庭打造最暖心「小小店長」市集

高雄冬季最受親子族群期待的盛會又回來了！全台知名的「小樹市集 in 高雄」本週末（12月13、14日）將連續兩天在愛河河西路園道熱鬧登場，活動自上午11點30分至下午5點30分開市，今年更提前回到愛河舉辦，吸引300組家庭參與，一起在暖冬午後共創充滿童趣的親子市集。

↑圖說：小樹市集在高雄愛河熱鬧登場（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局長高閔琳表示，小樹市集多年來深受家庭喜愛，不僅是全台指標性的親子二手市集，也成為高雄推動親子友善城市的重要活動之一。今年秋冬場再度插旗愛河，家長帶著孩子整理玩具、書籍及各式嬰幼兒用品，從挑選、標價到招呼客人，全程化身「小小店長」，在真實互動中學習溝通、分享與永續理念。

↑圖說：素人家庭把家中用不到的嬰幼用品及玩具擺攤（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局指出，今年市集延續大受歡迎的「小老闆文創手作攤位」，讓孩子們大展創意，推出手作繪本、小卡片、飾品等自製小物，將生活靈感化為具體成果，也提供家長與孩子一同探索循環再利用價值的機會。

隨著歲末將至，高雄的節慶活動持續升溫。中央公園的「2025高雄聖誕生活節」成為熱門打卡點；12月20、21日的大寮「寮寮小時光」也將接力登場，邀請旅客留宿高雄、感受城市的冬季魅力。

↑圖說：小小老闆體驗二手市集買賣樂趣（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局提醒，愛河周邊假日人潮眾多，建議民眾前往市集多使用捷運、輕軌等大眾運輸工具。更多活動與旅遊亮點，可至高雄旅遊網及官方社群平台查詢。

