「小樹市集」高雄登場 歡迎暖冬散步挖寶

記者古可絜／綜合報導

最受親子族群歡迎的「小樹市集」將於12月13、14日上午11點30分至下午5點30分在愛河河西路園道登場。今年共有300組家庭參與，而小朋友將在活動當天化身「小小店長」，帶來各式親子二手用品及創意手作小物，歡迎民眾在暖冬前往愛河邊散步、挖寶、逛市集。

今年市集延續深受歡迎的「小老闆文創手作攤位」，由小朋友自行發揮創意製作繪本、小卡片、飾品或各種獨創作品，讓孩子們將課堂與生活累積的點子化為「看得到、買得到」的成果。而親子市集不僅是讓家長交換物品的場域，更能讓孩子理解循環再利用的重要性，培養面對面溝通、自我介紹與金錢概念等生活能力。

高雄市觀光局表示，歲末年終高雄活動依然不間斷，中央公園「2025高雄聖誕生活節」以浪漫燈飾吸引民眾朝聖，是聖誕與跨年出遊的熱門景點；12月20、21日「寮寮小時光」也將在大寮捷運站登場，歡迎民眾前往感受高雄的暖冬城市魅力。

高雄市觀光局提醒，高雄假日人潮較多，民眾若要前往「小樹市集」，建議多利用捷運、輕軌等大眾交通工具前往愛河河西路，更多旅遊與活動資訊，可至「高雄旅遊網」（https://khh.travel）及FB官方粉專、IG粉絲團查詢。

最受親子族群歡迎的「小樹市集」將於12月13、14日上午11點30分至下午5點30分在愛河河西路園道登場。（高雄市觀光局提供）

親子市集不僅是讓家長交換物品的場域，更能讓孩子理解循環再利用的重要性。（高雄市觀光局提供）

小朋友將在活動當天化身「小小店長」，帶來各式親子二手用品及創意手作小物。（高雄市觀光局提供）

高雄假日人潮較多，建議多利用捷運、輕軌等大眾交通工具前往愛河河西路。（高雄市觀光局提供）