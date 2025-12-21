小橘書不是發假的！遇上恐攻怎麼辦？醫師推薦這4頁必看

北捷連續殺人案又再度引起民眾對社會安全的疑慮，對此醫師陳志金也在臉書推薦民眾可以去閱讀「小橘書」其中4頁的內容。翻攝陳志金臉書



台北捷運台北車站及中山站19日晚間發生連續攻擊案，27歲男子張文施放煙霧彈並持刀殺害3人，之後墜樓身亡，也讓民眾再度對社會安全感到恐慌，對此ICU醫師陳志金也在臉書發文表示，台灣人長期處於沒有戰爭、相對安定的生活環境，對於這些突如其來的危機，或許沒有什麼準備、也不知道該怎麼因應。他也點出「小橘書」中4頁的內容，強調「守護家園需要大家一起來」。

陳志金表示，藉著這次北捷事件，就趁這個機會和家裡的長輩們、孩子們一起來瞭解當重大災難、事故危機發生的時候，有些什麼是我們可以做、可以事先準備的？他也列出了小橘書內的4項主題，包括第12頁：毒化物災害、第13頁：大量出血、CPR、搬運傷患、第23頁：當我感到焦慮時與第24頁：如何和孩子討論危機，推薦給大家做參考。

廣告 廣告

陳志金也強調，遠離那些說要把小橘書「拿去丟垃圾桶」或者「拿去蓋泡麵」的人，守護我們自己心愛的人，並附上線上連結提供給網友參考。

陳志金推薦「小橘書」這4頁必看。翻攝自全民安全指引

陳志金推薦「小橘書」這4頁必看。翻攝自全民安全指引

陳志金推薦「小橘書」這4頁必看。翻攝自全民安全指引

陳志金推薦「小橘書」這4頁必看。翻攝自全民安全指引

更多太報報導

張文高中品學兼優！成魔搜出13刀、29彈 摸透誠品地形爬頂樓身影曝

不明帳號恐嚇血洗台中新光三越「目標50人」！警方證實IP來自柬埔寨

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生