（圖／本報系資料照）

北捷發生駭人的隨機殺人事件，引發社會恐慌。綠媒報導，此時青鳥和部分網友推崇俗稱「小橘書」的《台灣全民安全指引》可以提供有效的防身方法，非常管用云云。

不過，小橘書提到的危機包括天災、疾病、極端氣候以及大陸的威脅等等，內容著重於準備緊急避難包、如何進行防空避難，完全沒有提到一旦遇到像這次「孤狼式恐攻」時，民眾該怎麼辦才好；若說小橘書可有效應對類似北捷無差別攻擊的危機，未免言過其實。

而內政部21日順勢強調，截至12月19日止，小橘書的發送已達69.78％，會加快發放作業，以提升防衛韌性等，實在有點誇張。事實上，治安正是內政部主管的業務，發生北捷隨機殺人事件後應立即檢討改進相關措施，而不是只會做宣傳。

近日青鳥、親綠名嘴、綠媒、民進黨民代等刻意帶風向，迅速將此事件與對岸進行連結，例如推測他來自大陸或是陸配之子，或有資金來自藍白紅；行政院政務顧問林志潔甚至藉兒子的發言，表達她對凶嫌身分的揣測，更對事件性質下了結論──「不是隨機殺人，比較像第五縱隊」。這些不實發言不但讓社會人心不安，也會影響檢警辦案，很不恰當。

小橘書第19頁寫道：「境外敵對勢力」會利用錯誤資訊分化台灣社會。然而，從這次北捷事件看來，會散播錯假訊息、造成社會對立和不安的，可不只是「境外敵對勢力」，青鳥、綠媒、親綠學者和政客才是假訊息的大宗。

為了提升全民防衛韌性、避免錯誤訊息分化台灣，看來小橘書要趕快推出2.0版，否則根本就不夠用！