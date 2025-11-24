小橘書丟回收是因為公主病？江怡臻：巧慧委員認同嗎？

江怡臻辦公室提供

記者黃秋儒／新北報導

國防部動用第二預備金印製所謂「小橘書」，劉世芳部長今(24)日直指小橘書丟回收是因為公主病或王子病，新北市議員江怡臻反問劉部長的大言不慚，質疑世芳部長的蘇巧慧認同嗎？

江怡臻說，小橘書全民普發，結果惡評如潮，至今聽到最友善的評論是至少可以用來壓泡麵。江怡臻指出，浪費了公帑，沒有達到效益，民進黨政府不是檢討自己做錯了什麼？卻一搭一唱怪罪老百姓！

江怡臻提到，蘇巧慧說民眾把「小橘書」丟回收，正好凸顯「小橘書」欠缺應對認知作戰的內容，表面上像是在檢討「小橘書」未盡完善，其實等於教訓老百姓沒有判斷力，會丟回收，都是被認知作戰。更扯的是，劉世芳還順著蘇巧慧的話，說會把「小橘書」丟掉的人「要嘛是公主病，要嘛就是王子病！」

江怡臻批評，民進黨永遠不會錯，如果有錯，那一定是老百姓的錯，會過勞死，是因為那些人本來就有病，丟小橘書，是因為妳（你）有公主（王子）病。請問巧慧委員，劉世芳的高見，妳認同嗎？