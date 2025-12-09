小橘書全台16講首站 劉世芳撂台語呼籲：別拿去蓋泡麵、墊屁股

內政部長劉世芳進行《臺灣全民安全指引》宣講。（內政部提供）

政府向全國900多萬家戶發放《臺灣全民安全指引》，俗稱「小橘書」，協助民眾在緊急時掌握避難、自救與互救資訊。內政部為推動全民防災觀念，今（9日）在基隆慶安宮舉辦第1場宣講會，內政部長劉世芳以台語與地方鄉親搏感情，並呼籲民眾拿到小橘書後妥善運用，「不要拿去蓋泡麵」。

《臺灣全民安全指引》12月起陸續先在非直轄市的16個在地宮廟舉辦宣講會，內容涵蓋地震、海嘯、颱風、土石流、堰塞湖崩塌等民眾可能面對自然災害的應處方式，讓民眾掌握正確避難與應變方式，首場宣講由內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章，以及民進黨立委王正旭主講。

劉世芳為拉近與聽眾距離，當場詢問「海嘯」的台語講法，還願意提供獎金，見沒人舉手、回答，她解答「海嘯」的台語講法，還補上「日語」海嘯的念法。她提到日本青森發生地震，所有地方都動起來，這表示他們做好應有的緊急避難，這在台灣也做得到，但做到之前，大家要先冷靜因應。

劉世芳說明，《臺灣全民安全指引》提供重要的防災概念，遇到地震、海嘯發生時，第一時間要冷靜應對，民眾平時就要準備緊急避難包與家庭物資清單，包含緊急飲用水、巧克力、乾糧、醫療清潔品、必需藥品、個人證件等。劉世芳進一步指出，遇到大災難時，不要聽信假訊息，民眾可聆聽警察廣播電臺來獲取真實訊息。

內政部強調，台灣位處環太平洋地震帶與颱風路徑上，政府強化全民應變能力刻不容緩，希望透過宮廟的重要社區平台，運用其宗教的號召力與公信力，將防災避難知識普及到全臺各個角落，整合民眾、社區與企業防災力量，公私協力，推動「人人是防災士」的願景，讓社會具備更完善的自救及互救能力，建構更堅韌、安全的台灣。