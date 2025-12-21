小橘書全看完有感！北榮院長：全民都該看 首發防災包內容物曝光

記者蔣季容／台北報導

國防部印製《台灣全民安全指引》，也就是大家俗稱的小橘書，內容是教導民眾面對天災、敵人侵略等危機挑戰的應變能力。台北榮總院長陳威明今（21）日表示，他已將小橘書所有內容看完了，他覺得這本書相當重要，每一個人都要好好看看。而北榮也製作「防災包一號」，今天首發給現場所有來賓。

北榮院長陳威明今日出席「醫療韌性守護健康台灣」研討會，會前接受媒體聯訪指出，若面臨天災或戰爭等危難，醫院不是靠單點支持，而是區域聯防。社區志工的民間動員力也扮演關鍵支持力量，風險意識的深化、日常防災的演練與資源網絡的建立，都要未雨綢繆。

廣告 廣告

陳威明提到，日前政府發放的小橘書，他已全部看完了，覺得相當重要，每一個人都要好好看看。2年前住在瑞典的女兒送他防災包當作父親節禮物，當時他還不以為意，今年9月他到日本大阪經濟大學，他們新醫院開幕，也送了陳威明防災包。

陳威明指出，他受此影響，加上看了小橘書所有內容，決定製作北榮防災包一號，今天首發給現場所有貴賓，防災包的顏色配合小橘書，是非常顯眼的亮橘色，而內容物包括電池、保暖用品、口罩、眼罩、簡易壓縮毛巾、充氣枕頭等。

北榮製作防災包一號。（圖／記者蔣季容攝影）

陳威明強調「防災重於救災、離災優於防災」，日本在1995年阪神大地震後，大幅強化防災政策與制度設計，全面檢討並修正防災策略，同時深化學校與社區的防災教育，提升全民風險意識與應變能力；瑞典近年亦積極推動各項防災整備措施，相關經驗皆值得台灣借鏡與參考。

總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻也說，醫療機構必須具備「風險即戰力」，也就是主動偵測風險、迅速應變衝擊、有效恢復運作、持續調適精進的整體能力。陳志鴻提出「強化醫療韌性四大步驟」，包括醫療機構的風險防範、風險發生與警戒啟動、風險衝擊與應變管理、災害復原與經驗學習。

陳志鴻解析，落實災前準備，是阻斷風險路徑與減少風險危害的關鍵；啟動風險預警系統，及早偵測風險訊號，則可避免衝擊擴大；面對風險重創，快速啟動區域聯防，以搶救病人為最大顧念，務求維持核心醫療服務不中斷；災後復原階段仍不可鬆懈，特別是要緩解災害所帶來的精神與心理健康影響，並將危機經驗轉變為制度化學習。

更多三立新聞網報導

張文已死⋯父母得「變賣家產」賠償？律師解惑了

UG獻花悼念「露出LOGO」道歉了！1舉動再被轟：根本沒誠意

若遇持刀殺人怎麼辦？律師曝2招自保：不用顧慮法律後果

砍人案傷者點名感謝！台大父女檔醫師「現場搶命」首發聲：救人是天職

