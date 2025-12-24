小橘書大熱門！屏東縣「這鎮」列名提前發

小橘書。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕政府為提升安全意識所推出的「小橘書」，在台北捷運連續攻擊事件後，是更引來全台重視，屏東縣表定今天(24日)開始發放，不過，潮州鎮卻一度被內政部單獨列名全國第二批發放的鄉鎮市，比屏東縣其它行政區早了近1個月，引來關注，不過，鎮公所澄清為「誤植」，經反映，內政部已修正日程。

「台灣全民安全指引」又被稱為「小橘書」，從11月19日開始已陸續發放，在內政部最先公佈的發放期程中，屏東縣與台中市、彰化市在發送的順序是從今天12月24日開始的第4梯，但屏東33鄉鎮市中，唯獨潮州鎮竟與苗栗縣、高雄市、桃園市及嘉義縣同列在第2梯12月3日就要發送，但許多潮州鄉親至今仍不見小橘書放在自家信箱。

「誤植啦！」鎮公所則拿出內政部最新版的發送期程澄清，首版發送期程文宣確實單列潮州在第2梯，但鎮公所根本不曾收到內政部或印刷廠通知，經向內政部反映才發現被誤植，不過，內政部12月10日所發出的更新文宣中潮州已不再單列，與全縣進度相同，坦言這陣子確實有民眾見到舊版發送期程打電話詢問為何尚未收到，只能無奈回覆給民眾在月底才會發送。

