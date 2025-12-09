小橘書宮廟宣講基隆啟動 劉世芳籲備避難包、小收音機

為了推廣《台灣全民安全指引》、強化全民安全觀念，內政部12月展開全國宮廟巡迴宣講，今天(9日)由基隆慶安宮打頭陣，內政部劉世芳部長親自出席主講，她除了強調避難包的重要性之外，也提及掌握正確資訊的方法，並建議民眾在緊急避難時最好能隨身攜帶小型收音機，這樣在網路等各種通訊中斷時才有機會獲得官方正確資訊。

為了推廣小橘書《台灣全民安全指引》、強化全民安全觀念，內政部在本月跟全國16間宮廟合作辦理巡迴宣講會，希望借重宗教團體的號召力與公信力，將防災避難知識深入社區基層。第一場就在今天於基隆慶安宮舉行，由內政部部長劉世芳及消防署署長蕭煥章親自主講。

蕭煥章指出，歷史上，基隆在1867年曾發生規模7.3的地震，引發海嘯，造成200多人罹難，由此可知，基隆存在海嘯風險，不能掉以輕心，平時想確認海嘯避難地點時，就可以翻閱小橘書掃描QR Code查詢。

劉世芳也提到，昨天不只花蓮發生規模5.7的地震，日本青森也發生規模7以上的強震，可見災害隨時可能發生，平時可以做的防災準備有很多，其中一件很重要的事就是備妥避難包，她說，爬山前通常會準備飲用水、餅乾、巧克力等乾糧、個人藥品、哨子以及保暖衣物等物品放在背包裡，基本上避難包要裝的也差不多就是這些東西，平時若做好準備，有備無患。

劉世芳也建議，緊急避難時最好能隨身攜帶小型收音機，因為網路或通訊中斷時，可以透過警廣等電台掌握正確資訊，相關指引以及假訊息驗證管道也都收錄在小橘書裡。她說：『(原音)要跟大家說，不要聽假訊息，什麼是真訊息？警察廣播電台絕對是真訊息，或許大家很少聽警察廣播電台，但是沒關係，(小橘書)這裡面已跟大家說，警察廣播電台的(收聽)頻率是哪些，我們現在已經整理好了，所以你們有機會也可以帶著小型收音機，以得知真訊息在哪裡。』

劉世芳也鼓勵所有人，不分男女老少，都報名參加防災士訓練，學習如何自救、救人、救社區，強化社區自我防救災能量，提升社會韌性。