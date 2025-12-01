小橘書引發國際關注，台大學生索取一空！藍營「不投降論」林飛帆反擊：擁有意志，敵人才會思考侵略代價

國防部印製新版「台灣全民安全指引」（小橘書）引發熱議，並將在明年1月5日前，寄送至全台980多萬家戶完成全台普發。台大學代會考量青年學生離家就學，主動向國防部聯繫索取小橘書，在校園內自主發放超過300本小橘書，開始發放後就一掃而空。 對於前國民黨發言人李明璇公開批評「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」，國安會副秘書長林飛帆則質疑，這種想法無疑是邀請侵略，替敵方弱化台灣的嚇阻力。

「當危機來臨時-台灣全民安全指引」，俗稱小橘書，自11月發放以來引發各界討論。歐洲經貿辦事處週五（11/28）在社群平台發文表示，該指引提供清晰、實用的建議，協助每個人在面對各類危機時做好準備，歐洲經貿辦也指出，歐盟與台灣有許多良好的機會可以交流經驗、互相學習並攜手合作。

藍：不投降不是政府該做的

前國民黨發言人李明璇公開批評，「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」，並直指手冊內容矛盾、實用性低。

李明璇並提到民進黨很愛搬出來的瑞典，在二戰期間，瑞典首相（Per Albin Hansson）曾在全國廣播裡明白宣示：「瑞典會不惜一切代價遠離戰爭。」她認為這才叫負責任的政府，如果民進黨想學瑞典，請從這句話開始學起。

李明璇還將她拿小橘書蓋泡麵的照片發到社群平台，她並補充，她從來沒有、也絕對不會鼓吹投降。她只是希望政府拿出真正的智慧與能力，讓國家「遠離戰爭」。

前國民黨發言人李明璇

▲ 前國民黨發言人李明璇拿小橘書蓋泡麵。圖／李明璇臉書

林飛帆：有不投降的意志 敵人才會思考侵略代價

對此，國安會副秘書長林飛帆指出，有國民黨政治人物認為，台灣面對侵略，政府不該主張「不投降」，這種想法無疑是邀請侵略，替敵方弱化台灣的嚇阻力，置台灣於險境，非常要不得。但正是這種想法的存在，凸顯《台灣全民安全指引》以及建構全社會防衛韌性的重要。

林飛帆表示，面對侵略威脅，知道如何保護自己、協助彼此非常重要。而面對威脅，如果有不投降的意志，敵人才會再三思考侵略的代價。

他也引用瑞典的安全手冊指出，瑞典一旦被攻擊，瑞典絕對不會投降，這是他們從1943年寫到現在。「所以我們當然不樂見有任何的政治人物，不管是哪一個黨派持這樣的看法，因為我們畢竟只有一個國家。」

台大學代會發小橘書 索取一空

台大學代會近日發文表示，「面對天災與外來威脅，平時的準備就是最好的防禦」，因此在於11月12日至28日，台大學代會自主在台大學生活動中心擺攤發放「台灣全民安全指引」，現場更提供電子檔QR Code供學生掃描下載使用。

台大學代會秘書長孫傳哲說明，9月看到政府開始印製「小橘書」，認為住在校園宿舍或在外租屋的同學較難取得，因此以台大學代會名義發函國防部全民防衛動員署。起初國防部表示庫存不足，但後來在10月接到電話可以索取，因此他親自前往全動署將300本實體「台灣全民安全指引」拿回台大，讓學生能有機會在校園中取得。

台大學代會議長黃聖恩也表示，國防部提供的小橘書共有250本英語版和50本中文版，原先擔心中文版數量較少，學生索取會較不踴躍，沒想到在台灣生活、台大就讀的國際生也很踴躍索取，因此開始發放後就一掃而空。黃聖恩表示，原先安排擺攤三週發放，結果不到一週就索取完畢。

面對住宿生和租屋族的需求，大學生也以自己的行動力，展現對提升台灣防災與防衛韌性的信念，以互助合作的方式將正確的安全防災和自救知識，在校園中傳遞與擴散，提供同學間必要的指引資訊。

也有熱心網友分享，若是iPhone用戶，可以存在蘋果的「書籍」app 方便隨時查看，懶得自己搜尋的話也可以直接點連結，一樣可以下載到 Apple Books儲存。

