即時中心／顏一軒報導

台灣預計於明（2026）年1月5日前，比照選舉公報模式向全台980萬戶家庭發送新版《全民安全指引》（小橘書），以協助民眾理解各類災害與危機時的應變方式。對此，歐洲經貿辦事處（European Economic and Trade Office，EETOT）今（28）日發文力挺台灣政府，並強調「危機應變能力」已成為歐洲的優先政策。





EETOT於臉書指出，歐盟近日發布了一項全新的戰略，著重於強化社會各層級與各領域的整備能力，並特別強調培養韌性文化；今（2025）年推出的《整備聯盟戰略》（Preparedness Union Strategy），旨在推動全政府與全社會的參與模式，強化歐洲預防與因應新興威脅的能力，進而增強我們的整體應變韌性。

此戰略的目標是提高大眾對風險的認知，強化公共意識、促進全民備災，並賦權公民，使其在危機發生的情況下，能具備相應的工具並主動採取行動。

歐洲經貿辦事處認為，每個人的備災方式以及對於「做好準備」的理解各不相同，因此不存在一體適用的作法；隨著台灣也積極強化自身的韌性與整備能力，歐盟與台灣有許多良好的機會可以交流經驗、互相學習並攜手合作。

EETOT強調，以台灣新推出的《全民安全指引》為例，其目的在於提升大眾的風險意識，並提供清晰、實用的建議，協助每個人在面對各類危機時做好準備，並在挑戰來臨時能更加從容應對。







原文出處：快新聞／小橘書強化台灣防衛韌性 歐洲經貿辦事處發文力挺

