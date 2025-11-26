小橘書挨批浪費錢、要人上戰場？林飛帆破6大謠言：主張投降就是邀請侵略！首度揭露境外帳號操作輿論內幕
誰在帶風向罵小橘書？林飛帆揭內幕：境外帳號盜圖、名嘴與今日海峽論述如出一轍
「當危機來臨時的台灣全民安全指引」，俗稱小橘書，自11月發放以來引發各界討論。網路上出現「浪費納稅人6000萬」、「只是為了讓賴清德宣傳」、「QR Code戰時沒網路掃不了」、「政府要叫人上戰場」等質疑聲浪，更有前國民黨發言人李明璇公開批評「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」，引發「政府該投降保護老百姓」的論戰。
國安會副秘書長林飛帆今（26）日接受黃暐瀚專訪時，帶來瑞典、芬蘭、法國等多國手冊實體書，當場翻開瑞典手冊，「瑞典一旦被攻擊，瑞典絕對不會投降，這是他們從1943年寫到現在。」他逐一破解各種質疑，強調主張投降就是邀請侵略，手冊明確寫著「任何關於國家戰敗或政府宣佈投降的訊息，都是假訊息」，並首度揭露中共網軍操作小橘書輿論的內幕。
最大爭議：政府該投降保護百姓？林飛帆：這是邀請侵略
「有人講說政府不應該這樣子，該投降是要投降，否則老百姓怎麼辦？」面對這個最具爭議的質疑，林飛帆拿出瑞典手冊當場翻給黃暐瀚看。
他說，「瑞典開宗明義的，目次頁一翻開的第一章節、第一個封面，他就告訴你說，瑞典一旦被攻擊，瑞典絕對不會投降。那這個概念他們從1943年寫到現在都還在寫，就是中間經過了無論是承平時期，還是冷戰，非常疊蕩的時期，他們都一樣這麼寫。」
黃暐瀚說，「很多國際雜誌說什麼全球最危險的幾個戰爭熱點，台灣算是一個，瑞典不是，但瑞典也印這個給民眾看。瑞典有比台灣現在目前的狀況更危險嗎？」
林飛帆回答，「瑞典並沒有比台灣狀況更危險，說實在，瑞典並沒有比台灣狀況更危險。」他展示瑞典手冊封面，上面直接畫了一個軍人拿著槍。「瑞典更直接，直接告訴你，反正就是戰爭來時你該怎麼辦。」
那台灣呢？林飛帆說，「我們在危機發生的情況底下必須要很清楚，台灣作為國家政府，我們都不會在面對到軍事侵略的時候投降。這個是很明確的要告訴社會大眾，所以中華民國不會投降，台灣不會投降，這個是一個很核心的概念。」
主張投降就是邀請侵略
林飛帆進一步解釋為什麼不能主張投降。他說，「如果當你今天做好準備，那敵人必須要再三思考他是不是要真的對你進行武力的侵犯。當你今天主動的主張說，不投降不是政府的責任，那你覺得你其實換而言之就是說政府可以投降。當你展現出這樣意志的表達的時候，敵人為什麼還要尊重你所謂的和平？」
他直言，「對敵人來講，當然最好的做法就是利用你的脆弱的環節，甚至利用你會投降的這件事情，儘可能的再去侵犯。所以我認為這樣的說法是邀請侵略，所以這個是一個非常嚴重的事情。」
林飛帆強調，「所以我們當然不樂見說有任何的政治人物，不管是哪一個黨派持這樣的看法，因為我們畢竟只有一個國家，我們都是同一個國家，不管是什麼樣的政黨，我們都是同一個國家。」
黃暐瀚用美國隊長的例子回應，當美國隊長還很瘦小的時候被揍，但他一直站起來說「I can do this all day」，對方就知道他的意志了。林飛帆點頭，「這就是resilience，這是韌性。」
俄烏戰爭Day 1最大假訊息：基輔要投降了
林飛帆提到俄烏戰爭的教訓。他說，「當危機發生的時候，我們最擔心什麼樣的錯假訊息？在俄烏戰爭爆發的Day 1，甚至在這之前，俄羅斯方面一直不斷散播的訊息就是告訴你說，基輔要投降了，所以不要抵抗。」
這就是為什麼手冊要明確寫出「中華民國不會投降，台灣不會投降」。林飛帆說，「如果當民眾沒有這樣子的自我的準備，或是平常沒有看到政府相關的訊息，你在一旦危機發生的情況底下，你很有可能被這些錯假的訊息，或是虛假的影片、AI的影片去做誤導。那這跟瑞典在他的手冊當中要強調的概念是一致的。」
他強調識讀教育的重要性，「如何讓大家獲取正確的資訊，這個其實承平時期也必須做的。所以我們現在為什麼也要推這個手冊，其實也可以把它當作是一個識讀教育的一部分，就是說你從現在開始慢慢去累積對於這些錯假訊息、如何掌握正確資訊的一些基本的概念跟原則。」
謠言一：回到九二共識，兩岸就不用擔心打仗了
「只要能夠回到九二共識，兩岸就不用擔心打仗了，還印什麼手冊？」面對這個說法，林飛帆回應，「如果能夠寄希望於戰事不要發生，就能夠不會發生的話，那當然我們很希望是如此。不過我們不能把和平、維護和平，或是維繫和平的所有希望寄於威權統治者一念。」
林飛帆強調世界各國的經驗已經很清楚，「真正能夠捍衛和平、維護和平的方式，就是透過你自己的防衛的實力跟防衛的意志。為什麼要讓每個人都能夠有這個手冊？就是其實最重要的工作就是讓每個人都知道他在這個危機發生的時候，他怎麼保護自己，怎麼協助彼此。」
他進一步說明，「當整個社會都有這樣的能力跟韌性的時候，坦白講，這是一個很強韌的嚇阻力。所以如果當每個人都知道說當危機來臨時，我要怎麼保護家人，怎麼保護彼此，甚至我能夠協助政府、協助社會，那當對方要真的輕舉妄動的時候，他會必須再三考量。那如果當這個社會是說沒關係，投降也無妨，那這當然是邀請侵略，所以這個是一個非常嚴重的事情。」
謠言二：這是備戰手冊，政府要叫你上戰場
「很多人都說，這就是戰爭手冊、備戰手冊，這個就是代表說政府要叫你上戰場，叫你去打仗。不是。我們現在所有做的一切，是為了不要讓戰爭發生。」林飛帆語氣堅定回應，「不是，我們現在所有做的一切，是為了不要讓戰爭發生。」
林飛帆解釋背後邏輯，「為什麼這麼說？當你今天有更多的準備，就是我剛剛所講的，每一個人都知道自己的角色，每個人都知道怎麼幫助彼此，這個社會有很強大的團結力跟韌性在的時候，你在面對到敵人的威脅的時候，其實有一個很清楚強韌的抵抗意志，敵人必須再三思考他到底要不要侵略你。」
他接著說，「當你這一個基本的準備跟基本的認識都沒有的時候，那敵人當然會認為說，現在是一個好的時機，可以很快速的速戰速決。所以今天的所有準備，就是為了強化團結、強化意志、強化韌性，這是我們的核心概念。」
謠言三：花6000萬印手冊浪費錢 只為讓賴清德宣傳
「當然不是。」面對這個常見質疑，林飛帆開門見山駁斥，他算給大家看，「印製費用是4000多萬，加上發送大概是6000出頭，所以總共Total是6000多萬。如果含運送的話這一本大概5塊多，如果不含運送這一本3塊多。」
單本成本5元，真的很貴嗎？林飛帆解釋為什麼要從9月試印5000本，變成現在普發1100萬份。他說ㄝ「我們為什麼要讓家戶都有？其實我們在手冊剛開始討論的時候，就一直有這個概念，就是說你到底是要全民都有，還是說你只讓一部分的人有。那這個其實是兩種不同的選擇。你當然如果說只有一部分的人有，那坦白講，不會全民都來討論他該怎麼做準備，那這個公眾教育的目的可能沒有辦法真正達到。」
為什麼封面要印賴清德的名字？林飛帆說明，9月版本是以全動署名義印製5000份，但正式普發版本是國防部發布。他強調：「為什麼要用國防部？第一個，這代表政府很重視。為什麼在前面前言的部分要加上總統的署名？其實用意也是一樣，第一個是當民眾得到這份資訊的時候，他知道這是政府所發布的資訊。」
林飛帆進一步解釋，「這是為了讓民眾都知道這是政府正式給你的一個通知，這個通知裡面包括了所有的避難指引。」他舉例，地方的很多公文書也都有首長署名，這些並不是要爭辯的重點，重點是讓人民知道這是政府正式的通知書。
謠言四：QR Code沒網路就掃不了 戰時根本沒用
「這正是我們現在要發手冊的原因。」林飛帆直接回應這個質疑。他說，「當今天有一些批評說，到時候如果假設真的有緊急狀況，不管是地震也好，我們先前經歷過好幾次的大地震，或者是風災或者是真的戰亂或者說是被侵略，你沒有網路怎麼辦？你QR code沒辦法掃等等，這正是我們現在要發手冊的原因。」
林飛帆解釋手冊的真正用意，「就是你現在拿到手冊的用意，是讓你現在就可以先去下載這些重要的防災避難資訊。而這裡面的App其實我們在App裡面也有放上離線地圖版本，所以你可以事先下載。所以我們之所以為什麼要提前告訴大家這些資訊，就是為了要讓大家有更好的準備。」
黃暐瀚回憶起九二一地震的經驗，當時他是廣播電台記者，半夜趕到現場報導，因為全台停電，電視台開棚也沒電，手機也沒訊號，唯一能獲取資訊的就是收音機。林飛帆說，「所以這就是指引。」他強調，這就是為什麼手冊要提醒民眾準備收音機、手電筒、乾電池這些東西，因為當危機真的來臨時，這些最基本的工具反而最重要。
謠言五：民眾把手冊丟垃圾桶 根本沒人看
「9月份5000本索取一空。」林飛帆用事實回應。他說，「我認為在這本手冊出來之後，其實一剛開始在9月份我們正式發布的時候，那個時候引起的回響蠻大的，那這個其實也是給政府一個很大的信心說，那我們要更努力的去讓全民都能夠有這樣的資訊。」
林飛帆分享實際狀況，「那我為什麼講這個回響很大？有幾個層面，第一個是，真的當初在9月份發布的時候，那時候國防部一剛開始是先印製5000份，那5000份印製完之後，有非常多朋友說只有5000份，他想要他沒有辦法拿到，該怎麼辦？所以我們後來還去跟全聯合作，讓全聯在部分的通路上面有這個限量的手冊，讓大家去索取一空。所以基本上非常多人希望能夠得到這個相關的資訊。」
至於有人把手冊丟掉，林飛帆態度務實，「我覺得其實當然你沒有辦法去強迫每一個人說你一定收到這個手冊之後，你一定要研讀或什麼，但是有些人會覺得說他其實平常自己已經具備了更可能更豐富的防災知識，他可能更熟悉這些話題，對他來講，他可能不見得需要這本手冊的指引。」
他強調重點不在少數人的反應ㄝ「但是不論如何，台灣社會有非常多的人，對於手冊當中的資訊他可能還不是那麼熟悉，政府必須要做的事情是讓所有民眾都能夠獲得到同樣的資訊。我們不可能說因為有部分的人，可能不管是他的政治意識形態也好，或是他政治立場也好，所以他去把它手冊丟掉，所以我們因此不去發放。」
瑞典80年持續發行 芬蘭、法國、捷克都有類似手冊
林飛帆帶來多國手冊實體書反駁質疑。他說，「這個手冊其實全世界各國，非常多國家都在做類似的手冊的發布。這並不是台灣自己的創舉。其實歷史最悠久的，包括像瑞典。瑞典從1943年開始，他們就一直不斷在印製這個手冊給全民。」
黃暐瀚問，「不斷印製是什麼意思？」林飛帆解釋，「每隔一段時間他就會更新，那更新完之後他就是家戶普發。」
為什麼瑞典要這麼做？林飛帆說，「因為他長期活在包括從當初的蘇聯，然後一直到後來在冷戰期間，那一直到冷戰結束之後，還是持續受到俄羅斯的威脅跟軍事上面的壓力。所以他們一直很清楚的告訴他的國民，就是你必須隨時隨地都做好準備。」
林飛帆也展示芬蘭版本，封面是一個有撐傘和沒撐傘的人在雨中的對比圖，標題寫著「Prepared people cope better」（有準備的人可以應對得更好）。他說，「他能夠更有效的應對，所以它是很直接告訴你說有撐雨傘的人跟沒撐雨傘的人在下雨當中會遇到什麼樣的情形。」
國際社會高度關注台灣發佈小橘書 法國也發行新版的防衛手冊
林飛帆透露，國際社會對台灣的小橘書非常感興趣。他說，「第二件事情，國際社會對我們這本小冊非常感興趣，為什麼？因為其他國家的這些案例，就我剛剛所講的，都已經歷史非常悠久了，所以他們也在思考說怎樣如何更有效的去跟民眾溝通。所以我們當初在設計這本手冊的時候，其實找了非常多的朋友一起來討論，包括你可以想像到的民間的所謂的防災的團體，包括像慈濟也一起加入這個手冊的討論行列。」
他進一步透露，「有非常多的外媒其實已經做了這個手冊相關的報導。那同時有些國家，他們在發行他們新的手冊的時候也參考了我們的版本。所以我們其實在這個編撰的過程當中，就不斷在跟友盟國家在溝通，台灣的經驗如何更有幫助去更有效的去幫助到其他的友盟國家。」
林飛帆舉例，「那有蠻多的歐洲國家，因為這陣子都發布了新版的手冊，包括法國。就在我們正式發行的那邊，法國也有，連法國都發布了新版的手冊。而且他們手冊的名稱更直白，手冊的名稱叫做『人人有責』。所以他直接告訴你說，保衛自己跟捍衛自己並不是只是政府自己的工作，而是每一個人都可以扮演角色的工作。」
境外帳號操作小橘書輿論
林飛帆在專訪中首度揭露中共網軍操作小橘書輿論的證據。他說，「我們看到有一些的言論，包括我們看到那個一些反彈力道在網絡上的操作，我們認真去看了他的賬號的來源，那有不少說實在都是境外的賬號。」
他舉例說明，「境外賬號盜取了別人的照片之後，發在他的threads或是在自己的臉書上面，但是實際上他的賬號根本不是台灣人。所以這類的賬號我們當然有在做追蹤跟調查，不過確實是蠻多的，量蠻大的。」
林飛帆還發現另一個現象，「第二個例子當然是說，我們看到有部分名嘴跟部分評論引用的論述，跟中共的網媒，包括像今日海峽的論述，基本上是如出一轍。那我們也看到說，包括前陣子有些名嘴批評說把他丟到垃圾桶回收箱等等，他的發文基本上在今日海峽發完，發文前沒有什麼聲音，今日海峽一發完之後，相關的意見就開始出來。」
他分析中共的目的，「所以這中間當然我們有一些連帶的關聯或是有一些關係，這個當然我想民眾自己會去判斷。不過我們確實看到中方對於所有台灣強化自我防衛意志的所有工作，是花非常大量的力氣在做阻擾。我想這個用意非常清楚，他就是希望台灣人不要強化自己的韌性，希望台灣持續沒有準備，那以便他達成他最後的政治目的。」
手冊封面設計：各行各業加上貓狗 展現全民參與
談到手冊封面設計，林飛帆說明背後的用心。他說，「其實我們在封面設計上面花了蠻多心力討論，就是說到底要怎樣讓一般民眾看到的時候他會想要拿。那我們以前過去傳統有幾份不同的全民防衛手冊，大概都是形式上會比較八股一點，就是可能放上一些照片，設計上排版各方面比較沒有那麼亮眼。」
他解釋第一排的設計，「我們希望把各行各業的人都先放在上面，所以你看到第一排上面有不同服裝的，戴不同帽子的代表，有軍人、有醫生、有醫護人員、有警消。」
至於為什麼有貓貓狗狗？林飛帆說，「下面放的貓貓狗狗，包括說避難包，是提醒大家說，其實我們有非常多的台灣的家庭，他的家人不見得是有小孩，但他有寵物。所以那我們也希望說大家在準備的時候，我們也在裡面把，其實大家在手冊當中可以看得到說，你有沒有想過你家裡有多少，有沒有長輩，有沒有需要照顧的小孩，那有沒有寵物？」
手冊翻開第一頁就問，「你家總共有幾個人？有沒有需要特別照顧的長者、小孩或者是寵物？通訊中斷的時候有沒有跟家人約定好在什麼地方集合？然後全家的存糧可以維持幾天？如果被侵略的話，網路上面有敵人釋放的假訊息，你要怎麼辦？然後身上有少量可用的現金嗎？網路跟手機如果通訊中斷了，你們家有沒有市內電話？」林飛帆說，「其實就是列出一個清單，讓你去檢視說你要怎麼樣在危機發生的時候活下來。」
準備是為了避免戰爭 不準備才是邀請侵略
林飛帆總結小橘書的核心精神。他說，「我們核心的概念當然就是希望透過我們的準備來維護和平，透過我們的實力來維護和平。所以我們今天在做的事情是什麼？很多人都說這就是戰爭手冊、備戰手冊，這個就是代表說政府要叫你上戰場，叫你去打仗。不是。我們現在所有做的一切，是為了不要讓戰爭發生。」
他再次強調準備的重要性，「當每一個人都知道自己的角色，每個人都知道怎麼幫助彼此，這個社會有很強大的團結力跟韌性在的時候，你在面對到敵人的威脅的時候，其實有一個很清楚強韌的抵抗意志，敵人必須再三思考他到底要不要侵略你。當你這一個基本的準備跟基本的認識都沒有的時候，那敵人當然會認為說，現在是一個好的時機，可以很快速的速戰速決。」
林飛帆最後說，「所以今天的所有準備，就是為了強化團結、強化意志、強化韌性，這是我們的核心概念。」從瑞典80年的經驗，到芬蘭、法國、捷克等歐洲國家的做法，再到台灣面對的實際威脅，小橘書不是要人民上戰場，而是要讓每一個人都知道，當危機來臨時，如何保護自己和家人，如何提高生存率。而「中華民國不會投降，台灣不會投降」這句話，就像瑞典手冊從1943年寫到現在的那句「瑞典絕對不會投降」一樣，是要讓全民都知道政府的明確立場，也是要讓敵人知道台灣的防衛意志。
