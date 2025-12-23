小橘書擬增「無差別攻擊」如何自救 劉世芳：先從網路改版著手

內政部長劉世芳今表示，明年內政部會先從網路上改版小橘書，擬新增無差別攻擊自救方式等。（圖／袁維駿攝）

北捷台北車站、中山站19日發生隨機攻擊事件，不少民眾開始關注內政部發放的《台灣全民安全指引》。對此，內政部長劉世芳今天（23日）參與全社會防衛韌性委員會議後接受媒體訪問時表示，明年內政部可能會先從網路上改版先著手，正如大家所提到的暴力襲擊，甚至是無差別攻擊時，站在自身角度怎樣自救或是躲避的方式，提供給大家參考。

對於小橘書改版時程，內政部長劉世芳表示，現在每個人對小橘書的需求量及內容都提供很寶貴的意見，明年內政部可能會先從網路上改版先著手，正如大家所提到的暴力襲擊，甚至是無差別攻擊時，站在自身角度怎樣自救或是躲避的方式，提供給大家參考。

劉世芳指出，事實上，警政署本來就有一個版本，內政部會將它改版，經過國安會同意後，再放到官網上，如果是書面部分，就要等115年度中央政府總預算通過後，再把它加到裡面去，推廣給全台灣家戶觀看。

針對未來如何演練隨機襲擊事件，劉世芳說明，未來演練會採實地、實物、實人、實景，有想定無腳本；至於這次北捷事件，今年確實有處理過相關演習，但當時指令是車廂內狹持，未來會把目前所碰到的情況，加入想定一起演練，當然演練牽涉到中央政府、地方政府，還有目的事業主管機關，如北市的捷運公司或是台鐵公司等，都會放進演練中。

至於接下來元旦跨年活動是否會有強化維安警力部署？劉世芳解釋，上週末內政部針對全台灣22個縣市，不管是從12月24日、25日開始，到元旦、甚至是農曆過年之前，已經整理共137場大型活動，政府所整備的警力加上民防人力，一共有1萬7000多人次；另外警政署提供台北市及高雄市額外保安警察人力來協助，預防跨年人潮聚集活動發生維安事故。



