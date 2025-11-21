小橘書收到沒！林飛帆：普發安全指引是必要工作也是國際共同趨勢
政府預計明年1月5日完成發放1100萬本「台灣全民安全指引」。國安會副秘書長林飛帆透過臉書發文表示，發放「小橘書」的目的，是讓全國民眾都能更清楚緊急時刻的避難須知，以及自救、互救的資訊，這是必要的工作，也是國際社會正共同推動的趨勢。
林飛帆在臉書發文表示，「你檢查家裡的信箱了嗎？」。政府正在向全國900多萬家戶發放「台灣全民安全指引」，只要設有戶籍的家戶都能收到這本小橘書。目的是讓全國民眾都能更清楚緊急時刻的避難須知，以及自救、互救的資訊。
他表示，這是必要的工作，也是國際社會正共同推動的趨勢。長期處在俄羅斯軍事威脅下的國家，如芬蘭、瑞典、波羅的海三小國均有發行政府出版印製的全民防衛手冊。
他說，瑞典去年也更新手冊，一樣家家戶戶普發，而瑞典人民將此視為必要的須知。更重要的是，瑞典從1943年以來，直到現在，每一版的全民防衛手冊，都告訴瑞典人民，一旦瑞典遭到武力攻擊，瑞典人不會放棄抵抗，更不可能投降。
林飛帆表示，法國政府也正式發表給全法國民眾的安全指引，書名叫做Tous Responsables ，意思是，「人人有責」，非常直白了當，而法國手冊內容涵蓋核攻擊、侵略、恐攻、天災等給民眾的指引，也與台灣一樣有給民眾的物資儲備清單推薦。
林飛帆指出，台灣也接上了這個國際趨勢。雖然確實步伐比許多一樣遭遇威權軍事威脅的國家慢了一些。不過，有開始，總是為時不晚。現在開始準備，就能建構更強韌的社會，更有力量的國家，也更能嚇阻敵人威脅。
林飛帆說，手冊已正式發放，他與內政部的同仁前去台北市的幾個里，視察發放狀況，非常感謝所有里長、里幹事、公所同仁的協助。
林飛帆強調，「安全指引」將分4梯次，並於明年1月5日前完成全國發放。若已經拿到，歡迎也拍照上傳讓更多人知道這份資訊；若還沒拿到，請不要擔心，可以向居住地里長、里幹事、或區公所詢問，若是有不慎遺失，或是因故沒有拿到，也請向區公所詢問。全民有準備，台灣就更安全。
