小橘書改版納恐攻應變？劉世芳：總預算還在立院、將極力爭取

內政部長劉世芳今坦言，目前115年度總預算案還在立法院，不敢確定明年立法院是否會讓內政部再印小橘書。（圖／李智為攝）

北捷台北車站、中山站19日發生隨機攻擊事件，釀4死11傷悲劇，網路上也掀起「小橘書」討論潮。對此，內政部長劉世芳表示，現在共發放680萬本小橘書，比例高達86%，加上這次北捷事件，都會地區詢問度很高。至於小橘書是否會改版納入恐攻應變等，劉坦言，目前115年度總預算案還在立法院，不敢確定明年立法院是否會讓內政部再印小橘書。

立法院內政委員會今日排審《住宅法》部分條文修正草案，內政部長劉世芳於會前接受媒體聯訪。針對小橘書是否納入恐攻應變等，劉世芳表示，115年度總預算案目前還在立法院，所以不敢確定明年立法院是否會讓內政部再印小橘書，不過她會極力爭取。

劉世芳說明，現在共發放680萬本小橘書，比例高達86%，在16個縣市、偏鄉地區也透過宮廟等人潮聚集較多的地方宣導，效果非常好，若再加上這次北捷事件，都會地區的詢問度很高。

不過劉世芳提到，現在先著手在官方網站上，按照國土安全處律定，把大家比較擔心的暴力襲擊、大規模恐攻案件應對指引放上網站，若預算足夠，會把相關內容編列為更新版，供下次使用。

至於部分民眾對於發放小橘書出現反彈心理，甚至到北捷撕毀小橘書，劉世芳說，這就是小橘書所說，當危機來臨時「有準備更安全」，希望大家都有準備。

關於年底跨年活動多，維安是否再升級？劉世芳說明，內政部已在上週末掌握，全台22個縣市在農曆過年前，將有多達137場大型活動，不論是傳統年節活動，或是跨年等大型歡樂活動，警政單位皆已提前因應。

劉世芳也說，若各縣市警察局在活動期間，無論是在警力支援或其他民力支援方面，有需要警政署協助之處，中央都會全力配合與支援。目前已向警政署提出支援申請的縣市，包括台北市與高雄市，中央警政單位將依地方需求，提供必要協助，以確保大型活動與演練期間的安全與秩序。



