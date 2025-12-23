小橘書改版納「暴力攻擊」 劉世芳：明年網路版先著手

「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」會後記者會，內政部長劉世芳。楊亞璇攝



北車攻擊事件引發「台灣全民安全指引」（俗稱小橘書）改版討論，內政部長劉世芳今天（12/23）晚間在「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」會後記者會表示，針對暴力襲擊甚至是無差別的攻擊，如何站在民眾的角度上面自救或躲避，明年可能會從網路上面的改版先著手，書面的部分，就等明年預算通過，再把它加到裡面去。

針對小橘書有可能明年有機會改版，並且納入像是北車攻擊事件，有無時程表？劉世芳回應，她昨天在立法院裡面有提到，未來改版的時候會把它放到裡面去，每個人對於小橘書的需求量，還有裡面的內容，都有提供很寶貴的意見，所以在明年的時候，可能會從網路上面的改版先著手。

她說，也就是大家所提到的，如果是屬於這種暴力襲擊，甚至是無差別的攻擊的時候，如何站在民眾的角度上面自救，或是怎麼樣躲避的方式，提供給大家參考。

她補充，事實上，內政部警政署本來就有一個版本，但那個版本比較多，內政部會把它改版，經過國安會同意之後，就放在官方網站上面，書面的部分，就等明年預算通過，要改成書面的話，會再把它加到裡面去，提供給全台灣各個家戶推廣的時候來觀看。

