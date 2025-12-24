政治中心／林靜、郭文海 台北報導

總統府全社會防衛韌性委員昨（23號）登場，為加強防衛韌性，農業部也盤整農糧等重要物資，部長陳駿季透露，國內米糧可供應至少11個月；另外小橘書內容明年也將在網路改版，預計增加暴力襲擊和無差彆攻擊的自救指引，不過內政部長劉世芳表示總預算還卡在立院，但他們會極力爭取。

北市上週發生震驚全台的隨機攻擊案，內政部長劉世芳，在防衛韌性委員會中首度提到，明年小橘書內容，將新增暴力襲擊和無差別攻擊的自救指引。

小橘書明年網路將改版 增暴力、無差別攻擊自救指引（圖／民視新聞）內政部長劉世芳：「在明年的時候，我們可能會從網路上面，網站上面的改版先著手，也就是大家所提到的，如果是屬於暴力襲擊，甚至無差別攻擊的時候，我們怎麼樣站在，我們的角度上面自救，內政部警政署本來就有一個版本，我們會把它改版，經過國安會同意之後，就放在官方網站上面。」

要讓民眾知道，意外發生當下怎樣才能快速自救，而相關演練也將採"實地、實物、實景，"有想定、無腳本"的方式進行，中央、地方及北捷、台鐵等機關共同演練，防患未然，只不過計畫再多，若沒預算，也是空談。

內政部長劉世芳：「115年的總預算現在還在立法院，所以我們不敢確定說，明年的立法院是不是會讓我們，再印小橘書不過我們會極力爭取，不過這本小橘書，我們總共發放有680萬本，發放的比例非常地高百分之86。」

小橘書明年網路將改版 增暴力、無差別攻擊自救指引（圖／民視新聞）除了不能預測的隨機攻擊案，中國持續擴張武力，日前外媒揭露一份美國五角大廈報告，內容提及中國預計2027年底前具備對台作戰能力，農業部長也特別針對"重要民生物資"庫存，進行盤整。

農業部長陳駿季：「11月底為止，我們的庫存量106萬噸，相對地可以供應我們國人，11個月的相關稻米食量。」

農業部保證，國內米糧至少可供應11個月，國家、人民安全，非同小可，平時做好準備，才能應對緊急狀態。

