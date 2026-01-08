小橘書有效嗎？用數據檢視台灣民眾的韌性準備

圖片來源：中央社

⊙王宏恩

台灣政府於近期以小橘書的方式，全面發放防災手冊給全台的民眾，透過紙本發送的方式，希望盡力讓所有台灣民眾都有機會接觸到防災相關資訊並進行準備。從政策方向來看，相較於前幾年被詬病的只有電子檔版本（且只有幾萬人下載）來看，今年以紙本全體發送無疑是能讓更多人接觸到這個資訊的方向。紙本也可避免民眾在緊急斷電的時候，仍能夠在離線的情況下將小橘書當工具書立刻查找使用。

社會韌性就是要看在極快時間內復原、維持正常社會機能運作

然而，所謂的社會韌性，就是要看在當社會遇到災害衝擊時，能夠多大程度的快速復原、維持正常社會機能運作。在災害來襲時，第一時間斷水、斷電、失去資訊，此時每個家庭能夠維持正常生活機能，堅持到水電設施復原，就是避免社會混亂、避免進一步擴大災害、讓維修人員能更快恢復設備運作的重要韌性方針。台灣民眾目前準備的情形如何？

廣告 廣告

為了研究這個問題，我的研究團隊在12月中進行了一個全國性的問卷調查。在這份1200位台灣受訪者的問卷中，我們特別問了一個社會韌性準備的代表性問題：「請問您是否有準備防災救難包或防災物資？」。防災救難包是小橘書裡面的重點概念，而台灣政府、美國在台協會、甚至其他外國駐台使館都有推送相關的訊息讓民眾進行準備。

總體來說，在這份問卷中，一共有24%的民眾回答「有」。

這個數字比例看起來雖然不高，但其實代表一個重要的門檻。首先，台灣於2024年的平均家戶人數是2.5人。所以這份問卷雖然只有約四分之一的民眾有準備防災包，但實際上可能照顧到的人數是兩倍的全家人，而這也是讓社會有辦法穩定的重要過半比例。

各黨都有一定比率的防災準備

另一方面，防災包的準備比例的確在各政黨支持者之間有所不同。在我們的資料中，民進黨支持者有36%有準備防災包，國民黨支持者15%、民眾黨支持者14%，而無黨派支持者則是19%。然而，這個比例並不是要比較哪個政黨比較愛支持防災，而是我們可以看到各政黨裡面其實都有一定比例的人看到了防災以及防災包的重要性。換句話說，只要可以抓緊這些同樣願意支持防災的人，在各自的政黨裡面進行推廣，是有機會讓這個議題跨越同溫層而更加發酵提高的。這也是進行這份問卷的重要目的。

假如使用同樣的分析方式，可以看到另外兩個比較特別的分布。以全體台灣受訪者民眾來說，平均而言，收入跟防災準備之間是正相關，也就是收入越高的群體平均而言也有較高比例準備防災包；另一方面，從年齡來看，平均而言中年（40-60）歲準備防災包的比例最高，而30歲以下或者70歲以上準備防災包的比例明顯較低。

這幾個分布具有明顯的政策意涵。台灣過去的社會學研究顯示，台灣的天災並不是隨機給予全體民眾災害，而是本來就是社會弱勢的人更可能因為天災而有較大的損失。我們的問卷結果顯示，比較容易受到天災或戰爭災害影響的群體，反而在防災包準備不足，這也可能導致之後的韌性較低，而復原要付出的成本更高。

年長、年幼、弱勢者較無防災準備

應該要更進一步的去研究這個差異的原因，究竟是因為資訊的落差？或是因為成本較高，使得這些群體不願意進行這些前期的防災投資？又或者是因為這些群體認知到的災害風險較低？還是這些群體自認為需要保護的資產比較少，因此不願意進行額外投資保護？決策者需要進一步針對這些群體進行研究，才能知道如何進一步跨越目前觀察到推廣韌性的障礙，以及擬定適當的分眾推行策略與說詞。

最後，在同一份問卷中，我們同樣有問民眾是否有下載防災app，結果有21%的受訪者已經下載。當然，這個比例可能本身有高報，但是從比例推估還是比過去資料中的幾萬筆下載高出不少。而在分布上，我們同樣發現與防災包類似的分布，年齡較輕或較長、以及收入較低的受訪者，下載防災app的比例也比較低。這也代表在推廣這方面的資訊時需要更精準分眾的策略與說詞，也許可以參考過去幾年不同事實查核團體分頭進擊的方式，觀察不同群體的資訊接收管道的不同，再擬定適當的宣傳策略。

作者為內華達大學拉斯維加斯分校政治系副教授。在台中一中被選進數學校隊，接著考取台大電機系後想當個科學家。在椰林繞了一圈後，覺得還是人類有趣多了，於是跟著數學一起投入研究政治，成了政治科學家。

看更多思想坦克文章

軍演擒拿一周兩驚，惡霸善霸有區別嗎？

馬杜洛：活在童話故事裡