小橘書未納恐攻指引 但政院曾發布「此文件」教保命法則

捷運台北車站及中山南西商圈19日發生隨機攻擊事件，造成多人傷亡，朝野立委關切「台灣全民安全指引(簡稱小橘書)」精進方向。內政部長劉世芳今天(22日)允諾下次更新版本時，將把暴力重大危安事件及恐怖攻擊的因應方式與保命法則納入。民進黨立委蘇巧慧則指出，行政院國土安全辦公室編撰「民眾自我安全防護常識彙編：反暴力重大人為危安事件或恐怖攻擊」，針對重大人為危安事件或恐怖攻擊常見手段說明預防應處方式。

捷運台北車站及中山南西商圈19日晚間接連遭同一名犯嫌投擲煙霧彈、隨機攻擊，造成3位無辜民眾死亡、多人受傷，震驚社會。

廣告 廣告

內政委員會臨時變更議程，在今天邀請內政部、衛福部、交通部、警政署、國安會、國安局、法務部等單位就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

民進黨立委蘇巧慧詢問「小橘書」有沒有教導民眾如何因應重大危害生命事件？內政部長劉世芳坦言「我們寫的部分比較沒有那麼明確」，但在小橘書第12頁「如何自救與互救」中已納入應對毒化物質災害的相關指引。

蘇巧慧並詢問警政署長張榮興如何定義這起重大治安事件，是否算是恐怖攻擊？張榮興表示此案是隨機襲擊事件，與恐怖攻擊仍有一段距離，但認同將此案定義為「暴力重大人為危安事件」。

蘇巧慧指出，行政院國土安全辦公室今年7月曾編撰發布「民眾自我安全防護常識彙編：反暴力重大人為危安事件或恐怖攻擊」，文中把砍殺、縱火、槍擊、劫持、爆炸等列為暴力重大人為危安事件或恐怖攻擊常見手段，並針對各項手段說明預防應處方式。其中提到的自保策略包含「跑」、「躲」、「說」，並詳細說明「如何辨識可疑人物、事件、危險物品？」「報警應注意哪些事項？」「公共場所有哪些逃生設備？」「如何離開危險現場？」「離開後應注意哪些事項？」等實用保命法則。

蘇巧慧表示，這份文件的前言指出，依據「澳洲經濟與和平研究所」公布2025年全球恐怖主義指數(Global Terrorism Index)，台灣恐怖主義風險指數持續降低，在全球163個國家之中排第100名，屬恐怖主義威脅低風險國家，所以她可以理解「小橘書」沒有納入恐怖攻擊相關指引，但19日已發生暴力重大人為危安事件，她建議政府未來應把相關保命守則納入「小橘書」，以強化國人自救自保的能力；劉世芳則允諾下次更新版本時會納入。

根據「民眾自我安全防護常識彙編：反暴力重大人為危安事件或恐怖攻擊」，恐怖活動指的是個人或組織基於政治、宗教、種族、思想或其他特定的信念，意圖使公眾心生畏懼，而從事計畫性或組織性的重大犯罪行為。暴力重大人為危安事件指的是除暴力恐怖活動外，由其他人為因素蓄意以暴力為手段導致，而對社會秩序、公共安全或其他公共利益研判可能構成巨大威脅或者已經造成嚴重危害，非單一機關(單位)所能因應，須成立跨部會協調、整合機制，辦理相關應變工作的事件。