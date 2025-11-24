小橘書爭議！江怡臻轟劉世芳公主病說 反問蘇巧慧認同？

（記者陳志仁／新北報導）國防部動用第二預備金印製暱稱「小橘書」的全民安全指引，近期普發全國後引發在野黨批評浪費公帑，社群上也出現各種質疑聲浪；內政部長劉世芳今（24）日在立法院內政委員會回應時稱，會把小橘書丟回收的民眾，「要嘛公主病，要嘛王子病」，此語一出更掀起外界反彈。

圖／國防部動印製暱稱「小橘書」的全民安全指引，近期普發全國後引發在野黨批評浪費公帑。（內政部臉書）

對此，國民黨新北市議員江怡臻直言，劉世芳的大言不慚令人難以接受，也反問質詢時提及相關議題的民進黨立委蘇巧慧，「劉世芳的說法，妳認同嗎？」小橘書原意在於提升全民防衛意識，但普發後卻惡評如潮，很多民眾直言內容與實際的需求落差太大，至今聽到最友善的評論是，「至少可以拿來壓泡麵！」

圖／國民黨新北市議員江怡臻反問質詢時提及相關議題的民進黨立委蘇巧慧，「劉世芳的說法，妳認同嗎？」（新北市議員江怡臻提供）

江怡臻強調，既然社會反應不佳，政府應檢討政策的執行是否符合期待，而不是反過來怪罪民眾不懂、甚至貶抑民眾；民進黨政府不是檢討自己做錯了什麼，卻一搭一唱怪罪老百姓？質疑民進黨永遠不會錯，如果有錯，那一定是老百姓的錯！

蘇巧慧在立院質詢時提到，網路上確實存在認知作戰及錯假訊息，部分民眾將小橘書丟回收，讓這本手冊的價值陷入口水戰，詢問內政部面對大量的錯假訊息時如何因應；江怡臻則認為，蘇巧慧的說法，表面上像是在檢討「小橘書」未盡完善， 實質上是在暗指民眾沒有判斷力，把所有批評都歸因於認知作戰。

江怡臻批評，更令人難以接受的是，劉世芳順著這樣的論述，進一步把民眾扣上「公主病、王子病」的標籤，彷彿只要不認同政府或對政策有意見，就是民眾自身有問題；強調政府面對爭議時本應虛心檢討，而非以羞辱方式回應民意，並再度呼籲蘇巧慧面對關鍵的問題表態，「劉世芳部長的高見，妳認同嗎？」

民進黨新北市議員彭一書直呼，「江怡臻不要再造謠！」蘇巧慧質詢主旨是要求國防部、內政部將「如何辨識錯假訊息」納入手冊，並未批評手冊內容或民眾，劉世芳回應是針對散布錯假訊息者，蘇巧慧從未提手冊缺乏「認知作戰」，也沒攻擊老百姓；呼籲江怡臻發言應以事實為依據，善用立院直播完整聆聽質詢。

