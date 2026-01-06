小橘書發送率近97%！沒收到可至這裡索取

▲國防部全民防衛動員署編印《臺灣全民安全指引》（小橘書）。（圖／內政部）

[NOWnews今日新聞] 為強化全民防災與安全意識，國防部全民防衛動員署編印《臺灣全民安全指引》（小橘書）規劃自114年11月19日起分4梯次寄送至各鄉（鎮、市、區）公所，透過民政系統發送至全國各家戶，將這本實用的安全守護手冊送至每一個家戶。目前全國均已到貨，發送完成率近97%，發送作業持續推進中。

經內政部統計，截至115年1月5日，臺北市、新北市、桃園市、臺南市、高雄市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、澎湖縣、金門縣、連江縣、新竹市及嘉義市等13個縣市，已全數完成發送作業，全國累計已發送942萬份，整體發送率達96.72%，顯示各地方政府通力合作，讓安全知識快速且有效地送進民眾生活中。

廣告 廣告

內政部補充說明，各直轄市、縣（市）大致已完成或接近完成發送，部分縣市有極少數戶籍地無建物或無法找到建物等原因，致有無法完全投遞之情形。另彰化縣及屏東縣部分鄉鎮因收到手冊時間已接近去年底，目前持續積極發送中，依收到貨2週內發送完畢推算，預估應可於近期內全數發送完畢。

近期有部分民眾反映沒收到小橘書，內政部說明，手冊是由國防部負責印製並採分梯次寄送，再由各公所依據設籍資料進行發送，且各公所都有多配發1%的備用數量。若民眾迄今仍未收到，可就近向各鄉（鎮、市、區）公所洽詢索取，或至國防部全民防衛動員署官方網站下載閱讀使用。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

遇突發威脅不用看小橘書！北市府圖卡揭「跑、躲、報」保命三原則

「小橘書」明年改版！劉世芳：會新增恐攻、重大暴力危害事件指引

遇到隨機攻擊怎麼辦？醫揭「小橘書」必看4頁 教自救、互救