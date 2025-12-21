小橘書超有用！北捷砍人案後民眾狂問 內政部發放進度曝

即時中心／黃于庭報導

北市19日晚間驚傳隨機攻擊事件，造成3位無辜民眾不幸死亡，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該起事件除了讓社會人人自危，也使得俗稱「小橘書」的台灣全民安全指引再度掀起關注。對此，內政部今（21）日表示，截至19日止，全台完成發送已達69.78%，整體發放作業順利進行。

內政部自11月中旬起正式啟動《台灣全民安全指引》家戶發放作業，搭配淺顯易懂的圖文內容，協助民眾建立防災、防空避難與日常安全知能，讓安全意識走進家庭。

對此，內政部說明，為配合國防部規劃印量及運輸量能，全國家戶發放總數約為975萬份，分4梯次由各縣（市）辦理發放作業，截至12月19日止全台已發出680萬2,556份，前3梯次已發放86.32%，其中台北市、台南市、高雄市、苗栗縣、連江縣及新竹市已完成發放，顯示地方政府也積極配合推動、執行成效良好。

內政部指出，「小橘書」安排於第4梯次發放的台中市、彰化縣及屏東縣，將於下週（12/24）開始陸續發放，如果民眾想一睹為快，也可以前往國防部網站閱讀電子版。

最後，內政部強調，將持續與各地方政府密切合作，加速發放作業，確保全民都能儘速收到這份貼近生活、守護家園的安全指引，共同打造更安心、更有韌性的台灣社會。

