小橘書逾970萬份發放完畢 內政部感謝村里鄰長

（中央社記者賴于榛台北16日電）為強化全民防災與安全意識，內政部去年11月起協請村里鄰長及公所人員協助發放「台灣全民安全指引」（小橘書），已於今天將972萬9315份發放完畢，內政部除感謝發放人員協助，也強調公所都有配發1%的備用數量，民眾若有需求也可就近索取。

配合國防部規劃，內政部去年協請各鄉、鎮、市、區公所自11月19日協助「台灣全民安全指引」（小橘書）家戶發放作業。內政部今天透過新聞稿指出，全國家戶發放已於今天全數完成。

廣告 廣告

內政部指出，小橘書是中央推動強化全民安全識能的重要資料，目的為提升民眾對災害、戰爭風險認知及自我保護能力，使安全觀念及應變能力深植全民，共同提升國家整體韌性，此次發送總計972萬9315份，面對偏鄉戶距遙遠、地形崎嶇的困難，村里鄰長及公所發送人員使命必達，整體發送率達99.83%，且發送過程中，遇有設籍者，該地址無建物、建物重建或有建物但無信箱者，村里鄰長均透過多次查訪，儘量找到設籍者於當地現居地完成發送。

內政部說，有部分社區大樓原先婉拒進入發送，經公所積極溝通後，管委會亦同意協助投遞，也有部分未設籍的租客表達希望索取小橘書，公所也迅速啟動補發機制或請其至公所索取。

內政部表示，小橘書是每家戶的守護手冊，感謝民眾體諒支持及耐心等候，讓安全知識成功傳遞至家家戶戶，目前各公所都有多配發1%的備用數量，民眾如有需求，仍可就近向各鄉、鎮、市、區公所洽詢索取，倘有大量需求者，建議可至國防部全民防衛動員署官方網站（https://prepare.mnd.gov.tw）下載電子版。（編輯：翟思嘉）1150116