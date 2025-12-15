小橘書防災應變籲務必翻閱 劉世芳拱天宮廟口開講

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）內政部今天下午在苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮前，舉辦台灣全民安全指引手冊宣講會，內政部長劉世芳說，「小橘書」手冊提供各種防災應變資訊，呼籲民眾務必翻閱，「有準備，更安全」。

國防部11月19日展開全台普發台灣全民安全指引手冊，預計明年1月5日前完成。苗栗縣政府表示，苗栗縣發放總戶數為21萬1263戶，目前發放執行率已達約98%。

劉世芳下午赴白沙屯拱天宮宣講，為讓更多鄉親及參拜信眾參與，活動場地由原本規劃的香客大樓轉往戶外，改在廟口前開講，行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富、苗栗縣長鍾東錦、民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦及多名議員民代到場。

廣告 廣告

劉世芳表示，在媽祖婆面前向大家介紹「台灣全民安全指引」手冊，是希望透過在地宮廟影響力，推廣防災與全民安全觀念，包括各項防災避難知識、緊急避難包應準備哪些物資，當危機來臨時，「有準備、更安全」，才能更冷靜處理應對。

劉世芳指出，信徒跟隨媽祖進香背包裡都會隨身攜帶必備乾糧、飲水及替換衣物等；同樣的概念，萬一遇有災禍發生，家中緊急避難包，除了食物、飲用水，若有老人、嬰幼兒、慢性病患者，也應視需求預備相關物品及藥物。

劉世芳提到，台灣地理環境、氣候變遷影響，可能發生颱風、洪水、地震、土石流，除要建立防災意識，也要注意假訊息，像是政府普發現金1萬元政策，在正式發放前，網路上就已出現許多不實、詐騙消息，當災害發生時，應透過公部門管道查證，不要上當受騙，保持冷靜，才能自救救人。

劉世芳說，感謝里長協助發送「小橘書」，拜託大家收到後，務必翻閱、熟悉了解內容，讓自己在萬一災害發生時能做出正確判斷、冷靜自救，有餘力也能幫助他人。

鍾東錦表示，大家從小都聽過「居安思危」這句話，民眾要有居安思危觀念，不論天災、有任何重大災變事故都能有所準備，做好準備才不會驚慌，減少損失。（編輯：陳仁華）1141215