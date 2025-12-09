「小橘書」全台16講！ 劉世芳：別拿來蓋泡麵。（圖／TVBS）

內政部啟動「台灣全民安全指引」首場宣講會，由內政部長劉世芳在基隆主講，強調將在全台舉辦16場活動，並呼籲民眾拿到小橘書後妥善運用，不要「拿去蓋泡麵」。不過，針對禁用小紅書，劉世芳連日來與台北市長蔣萬安互槓，蔣萬安今天 (9日）再批評中央「假借打詐名義操弄意識形態」，質疑禁用小紅書的真實目的。

「小橘書」全台16講！ 劉世芳：別拿來蓋泡麵。（圖／TVBS）

內政部今天在基隆舉辦首場「台灣全民安全指引」宣講活動，後續將在全台各地包括雲林、屏東等地舉辦共16場宣講會，每場預計號召200至300人參加。內政部表示，每個縣市都會選定一間宮廟作為承辦單位。劉世芳特別叮嚀民眾，拿到小橘書後不要拿來「蓋泡麵」，應妥善利用其內容。

另外，內政部封禁大陸APP小紅書一年，台北市長蔣萬安今天 (9日）批評「假借打詐名義，實際操弄意識形態」。他表示沒有人會反對打擊詐騙，但認為政府應該說出真實目的，而不是欺騙民眾。對此，劉世芳回應不針對個人作答，並表示政府有處理其他社群平台如LINE和臉書的詐騙問題。

