小橘書「唸完已被砍」？律師傻眼一句反嗆！

▲北捷隨機殺人案，造成4人死亡，讓小橘書再度掀起討論。圖為民眾到案發地獻花。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 嫌犯張文日前在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店隨機殺人，最後釀成包含嫌犯4人死亡，被稱為「小橘書」的《台灣全民安全指引》再度掀起討論，不過，國民黨立委王鴻薇卻在廣播節目上表示，小橘書的用處其實不大，媒體人王淺秋更直言「唸完可能已經被砍了」。這番言論引起律師林智群批評，就怒嗆，「難道醫生是碰到病患才再翻書嗎？」質疑這種程度能當主持人？

國防部印製《台灣全民安全指引》提升民眾面對天災、敵人侵略等危機挑戰的應變能力，在北捷案、釀成4死11傷後，「小橘書」討論度再度掀起討論。

王鴻薇昨（22）日在節目與主持人王淺秋聊起小橘書，戲謔地諷刺，「我們不是有小橘書那個冊子嗎？我不曉得有什麼幫助」；王淺秋則搭話說，「我在節目上有把它拿出來唸過一段，但唸完可能已經被砍了」。

對此，林智群表示，發生攻擊事件，主持人跟王鴻薇還在嘲笑小橘本，「小橘本是讓你平常唸過、事先準備好的，不是讓你發生事情時再去翻書的，這個程度也可以當主持人？」

「國民黨支持者都是碰到緊急事情再google的嗎？」這讓林智群忍不住酸說，「難道醫生是碰到病患再翻書嗎？藍女不知亡國恨隔海猶唱後庭花」。

