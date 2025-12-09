「小橘書」宣講基隆起跑 劉世芳：季連成也會協助

內政部長劉世芳（前排右三）9日至基隆慶安宮宣導《台灣全民安全指引》手冊，呼籲民眾提升防災意識。（徐佑昇攝）

內政部長劉世芳9日至基隆慶安宮宣導《台灣全民安全指引》手冊，呼籲民眾提升防災意識。（徐佑昇攝）

中央斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，被稱為「小橘書」，內政部日前協請各地方政府普發至全國約980餘萬戶，預計在明年1月5日前發送完成。內政部長劉世芳9日與消防署長蕭煥章至基隆慶安宮宣講，劉世芳除向民眾宣導防災重要性外，並表示會先從非六都的16縣市發放，預計將發放970萬本，提升民眾防災意識。蕭煥章表示，消防署也將持續強化防災士培訓，其中年紀最長有92歲，還幫助心肌梗塞的民眾搶救成功。

內政部為配合國防部推動全民防災觀念，規畫以宗教場域為合作據點，同步推廣小橘書，透過宣講地震、海嘯、颱風、土石流、堰塞湖崩塌等自然災害，提醒民眾掌握正確的避難與應變方式，本月預計在非六都的16縣市先舉行宣講，首場在基隆慶安宮登場，由劉世芳、蕭煥章及立委王正旭上台宣講。

劉世芳表示，宣講活動是配合國防部，將大約970萬本的小橘書透過民政系統送到每個家戶的手上，基隆地區在15日會發放，今天是她出席第一場，未來包括政務委員季連成等官員也會到每個地方來發放。至於為何選擇宮廟？她認為宮廟本來就是很多民眾群集的地方更可以做比較好的宣導，所以內政部就是尋求在該地區願意合作的宮廟一起來做宣導。

劉世芳宣講時，也建議民眾要準備緊急避難包，更幽默說不用買LV的名牌包，買50元的包包就可以，並指出避難包裡可以放水和乾糧，不用去買「佛跳牆」，買巧克力、餅乾就可以，也可以準備一些藥品。

劉世芳強調，內政部目前正在推動防災士政策，補助每人2500元接受訓練，16節課中有實施心肺復甦術（CPR）、操作自動體外心臟電擊去顫器（AED）等課程，像是基隆多山坡地，有些地方會有土石流，課程中也會介紹潛在危險區域等防災知識。

蕭煥章補充，防災士培訓目前已經有8萬4691位民眾取得證照，其中年紀最小為8歲、最長為92歲，其中92歲的里長更因為學習了相關知識，順利拯救遇到心肌梗塞的先生。

