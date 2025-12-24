「小橘書」家戶普發率達86% 劉世芳：反恐應變內容先行官網更新

內政部長劉世芳。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 捷運台北車站日前發生隨機殺人案，使得「小橘書」台灣全民安全指引功能再度受到關注，內政部長劉世芳22日質詢時有提到，明年可能出新版，相關內容再度引發熱議。對此，劉世芳今（24）日表示，目前115年總預算仍在立法院審議中，尚無法確定明年是否能編列新版手冊預算，但內政部將「極力爭取」。

立法院內政委員會今日排審《住宅法》部分條文修正草案，內政部長劉世芳於會前接受媒體聯訪。

劉世芳指出，現行版本的民防小手冊已發放約680萬份，發放率高達86%。在偏鄉地區，尤其是16個縣市，內政部透過宮廟等人潮較多的場所進行宣導，成效相當良好。

未來是否納入反恐或防彈的內容？她進一步說明，近期發生在台北車站的事件，使都會區民眾對相關資訊的詢問度明顯提高。內政部已先行著手在官方網站上，將民眾較為關切的內容進行補充，包括面對暴力攻擊或大規模恐攻案件時的應變方式，將依照國土安全處的律定納入並提供下載。

劉世芳表示，若未來預算足夠，相關內容也會在下一次更新實體版民防小手冊時一併納入。

針對外界質疑，甚至傳出有人在北捷車站撕毀民防小手冊一事，劉世芳回應，小手冊的核心精神正如內容所述，「當危機來臨時，有準備更安全」，政府與社會大眾都希望民眾能做好準備，以提升自身安全。

