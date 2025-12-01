「小橘書」掀熱議 沈政男驚訝：怎會先把心裡的害怕講了出來？

國防部在賴清德總統的指示下，11月普發全國每戶1本「小橘書」《台灣全民安全指引》，引發外界議論。對此，精神科醫師沈政男指出，原來「小橘書」構想最早是吳怡農所提出，而現在普發的「小橘書」不但完全模仿瑞典，實際上就是告訴民眾：隨時準備打仗。

小橘書。(圖/宋玉寧攝)

沈政男11月30日在臉書貼文寫道，他把「小橘書」的來龍去脈隨手搜尋一下相關資料了。這本民防手冊完全是模仿瑞典，他們則是在二戰期間開始印發這樣的小冊子，後來好幾十年沒有更新，一直到這幾年才又改版。2018，有瑞典專欄作家就說，印發這樣的小冊子是浪費紙張！因為，瑞典已不是80年前的瑞典，住在那塊土地的人已有不同的政治認同。

沈政男表示，這狀況是不是跟台灣一樣？這類手冊百分百就是為了打仗用的，但後來瑞典改成了預防災害與戰爭，把災害也加進去，問題是，那只是美化與軟化之用，實際上就是告訴民眾：隨時準備打仗！

沈政男。(圖/截自沈政男臉書)

沈政男認為，問題是：你的國家認同，跟我一樣嗎？為什麼要聽你的？這個問題不解決，你發再多這類手冊，跟你國家認同不一樣的人只會當成笑話大全。

沈政男表示，然後綠營保皇黨就在那邊當成國防經典，殊不知，根本就是抄襲別人！「小橘書」的內容沒什麼實質用處，但原本也只是浪費紙張而已，問題就出在：竟然賴清德總統在序言裡寫著，用途之一是「面對中國的侵略威脅」！

沈政男指出，啊大陸什麼時候說要侵略台灣？大陸有沒有侵略台灣，是你在定義的嗎？不用經過國會認證嗎？你去看瑞典的版本，會說「面對俄羅斯的侵略威脅」嗎？就沒有嘛！還說沒有挑釁對岸！就是這類挑釁言詞，升高了兩岸對立，然後讓台海情勢更加劍拔弩張。

吳怡農。(圖/中天新聞)

沈政男表示，至於「政府絕不投降，凡是投降的說法都是假訊息」，也是抄襲瑞典，但人家的語氣已經改成「我們絕不投降，相關暗示都是假的」。

沈政男指出，印發「小橘書」的點子，最早從何而來？竟然是吳怡農！他早在2020年就做出這樣的建議，當時吳怡農開始弄什麼「壯闊台灣」的組織，其中一個提議就是如此。

沈政男表示，還記得吳怡農當時要大家在家當兵，結果被退輔會主委罵得很難聽嗎？當時，綠營根本對「民防手冊」完全沒有興趣。他今天才知，原來，「壯闊台灣」也是在搞這些事情，「黑熊學院」晚了1年才出現。

沈政男指出，國防部最早在2022年試印了「全民國防」的版本，但根本沒人知道，也沒有打算全面印發，只是提供下載連結，一直到今年改版才決定這麼做。也是今年改版後，才加入了「面對中國的侵略威脅」這樣的字眼。

沈政男表示，綠營講什麼「北歐也有印發小橘書」！他看了其他北歐的版本，都比瑞典淡化了戰爭的部分，也沒有指明哪一個國家帶來侵略威脅。只有台灣，竟然人家還沒說要打你，自己就先把心裡的害怕講了出來！

沈政男認為，這樣挑明某個國家可能侵略的說法，也會將整本手冊原本的架構扭曲，好像其他國家都不會侵略一樣，而成了一本「全民預防中國侵略手冊」。

