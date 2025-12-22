「小橘書」擬增重大暴力危害事件指引 劉世芳：若獲支持明年出新版

民進黨立委蘇巧慧質詢詢問，未來是否考慮將恐怖攻擊、重大暴力危安事件等重要指引放入「小橘書」，內政部長劉世芳表示，下次更新版時會放進去。(記者方賓照攝)

〔記者李文馨／台北報導〕27歲張文19日在台北市發動隨機攻擊釀嚴重死傷，朝野關切「台灣全民安全指引(小橘書)」精進方向。民進黨立委蘇巧慧質詢詢問，未來是否考慮將恐怖攻擊、重大暴力危安事件等重要指引放入小橘書，內政部長劉世芳表示，下次更新版時會放進去；國民黨立委張智倫也認為內容應該更精進，劉世芳說，「委員如果支持，我們明年會再出新版。」

立法院內政委員會今天邀請內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會秘書長、國安局長、法務部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

廣告 廣告

蘇巧慧質詢詢問，「小橘書」有無教導民眾，面對重大危害生命事件的指引及如何因應？劉世芳坦言，「我們寫的部分比較沒有那麼明確」，但在第12頁「如何自救與互救」中，有提到毒化物質災害的指引。

蘇巧慧也詢問警政署長，如何定義此次重大治安事件，是否屬於恐怖攻擊？警政署長張榮興說，該案與恐怖攻擊還是有一段距離，這是隨機襲擊事件；蘇追問，是否會將此案定義為重大暴力人為維安事件？張榮興說，「應該會」。

蘇巧慧認為，「小橘書」雖沒有面對重大暴力危害事件時的方式，但今年7月行政院國土安全辦公室有出版「民眾自我安全防護常識彙編：反暴力重大人為危安事件或恐怖攻擊」，裡面寫得非常清楚，例如常見手段包括砍殺、縱火、槍擊、挾持、爆炸等，其中砍殺、縱火皆與該案符合。

蘇巧慧指出，對於如何辨識可疑人事物，行政院國土安全辦公室的指引也很清楚，明白告訴民眾未來在場合上看到什麼人，可以覺得是可疑的人事物，以及如何辨識危險物品、碰到可疑人事物要怎麼通報，畢竟通報警察也需要技巧，否則反而降低通報時間。

蘇巧慧表示，指引第一頁提到，台灣在恐怖主義風險指數很低，全球163個國家中排名100名，當時編列「小橘書」時可能因此未將恐怖攻擊放進去。今天面對的不只是恐怖攻擊，也是重暴力危安事件，未來若要繼續精進「小橘書」，是否可考慮將重要指引放進去？劉世芳當場允諾，「下次更新版時會放到裡面去」。

張智倫質詢表示，小橘書中並無提到恐攻內容，內容應該增進，對於公務人員警察的待遇應一起加油。劉世芳回應，「您剛剛提到的是退休警員，希望多多支持現職警員，與其並無正相關」；對於小橘書部分，她說，「委員如果支持小橘書，明年會出新版。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

出現模仿犯！刑事局獲20則隨機攻擊訊息 劉世芳：持續偵辦

劉世芳：農曆年前137場重大活動 預防模仿效應部署1.7萬警民力

余家昶英勇阻擋張文一整箱汽油彈 真實身分並非保全

他叫余家昶！當年說會挺身阻止鄭捷 11年後真的做到

