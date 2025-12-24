「小橘書」改版？ 劉世芳：官網將更新暴力襲擊應對指引

劉世芳表示，當危機來臨時，「有準備更安全，我們大家都希望大家有準備」。（圖／報系資料庫）

台北車站及中山商圈日前發生無差別殺傷人案，造成4死11傷，也使「台灣全民安全指引」備受關注。對此，內政部長劉世芳今（24）日表示，當危機來臨時，「有準備更安全，我們大家都希望大家有準備」。

立法院內政委員會今天審查《住宅法》修正草案前，劉世芳會前接受媒體聯訪，媒體詢問「小橘書」改版內容及預算？劉世芳表示，115 年度的總預算現在還在立法院，不敢確定說明年的立法院是不是會讓內政部再印這個小橘書，不過內政部會極力來爭取。

劉世芳指出，目前總共發放 680 萬本，發放的比例高達86%。目前為止，內政部在偏鄉地區，尤其是 16 個縣市，透過包括公廟，這種人潮聚集比較多的地方來宣導，宣導的效果都非常好，如果再加上這次北捷的事件的話，在都會地區的詢問度很高，所以內政部現在先從官方網站著手。

劉世芳說，現在大家比較擔心的，包括是有暴力襲擊，或者是有這個大規模的恐攻案件的話，內政部會按照國土安全處的律定，把它放到裡面去，先放在我們的官方網站，「如果預算足夠的話，我們就會把它編列成下一次更新版的時候來使用」。

媒體再問，另一方的民意，好像也對「小橘書」有些反彈，甚至有人跑到北檢去告發？劉世芳表示，沒問題，她想這就是小橘書裡面所說的，當危機來臨時，「有準備更安全，我們大家都希望大家有準備」。

