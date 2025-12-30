即時中心／高睿鴻報導

攸關社會防衛韌性的「台灣全民安全指引」（俗稱小橘書），近日由內政部執行家戶普發，許多民眾皆已拿到，引發外界熱烈討論；而北車砍人案、中國圍台軍演等重大社會事件，又接二連三發生，更進一步提升小橘書的受歡迎度。內政部指，目前全台總計已發出830萬1151份小橘書，整體發送率85.16%；此外，這股風潮甚至吹進離島，如連江縣，昨（29）有破百位民眾，不畏低溫前來參加由內政部舉辦的宣講會。

據悉，為推動全民防災觀念，內政部昨天下午於連江縣玄天宮旁「縣民樂活多功能體育館暨社福中心」，舉辦第15場台灣全民安全指引宣講會，由行政院政務委員季連成、連江縣警察局局長陳保安主講，連江縣副縣長陳冠人也蒞臨現場致詞。內政部說明，即便現場低溫，仍有110多位民眾熱情參與，展現連江縣鄉親也高度重視防災安全。

快新聞／「小橘書」旋風吹進連江！全國已發出逾800萬份 發送率曝光了

行政院政務委員季連成。（圖／內政部提供）

陳冠人致詞時首先提到，季連成與馬祖淵源深厚，所以特別歡迎政委回家；接著表示，「有備無患」乃是防災核心，因離島環境特殊，小橘書對鄉親格外重要。因此，縣府也將透過村里系統發送到戶、持續辦理宣講會，鼓勵下載防災APP、參與防災士訓練，共築完善防災網絡，守護鄉親安全。

陳保安則說，為了配合總統賴清德「全社會防衛韌性」理念，特別辦理宣講會，透過有獎徵答強化民眾防災、反詐騙及民防法規知識。他另也讚揚連江縣「防災準備完善」，並當場展示緊急避難包、安排員警示範下載警政服務APP、查詢防空避難地點，說明警報種類與正確避難方式。

他另提醒，連江縣常見假投資詐騙類型，呼籲民眾務必遵守「一聽、二掛、三查證」，撥打165防詐專線並關注打詐儀表板，請全民加入民防體系，共築防災網絡。

快新聞／「小橘書」旋風吹進連江！全國已發出逾800萬份 發送率曝光了

連江縣副縣長陳冠人。（圖／內政部提供）

季連成則表示，眼下中共宣布軍演，再次提醒全民國家安全是每個人的責任，應詳讀《臺灣全民安全指引》（小橘書），其內容亦涵蓋軍事威脅應變。他接著回憶，自己曾服務於北竿，故特別選擇外島與東部宣講，展現政府對偏遠地區的關懷。

季連成也以馬太鞍溪堰塞湖與近期地震為例，強調離災與避難是防災核心，撤離時務必攜帶避難包，並鼓勵民眾接受防災士訓練。面對可能的軍事威脅，應牢記「聽警報、找掩護、正確躲」，熟悉避難處所位置，透過警政服務APP查詢，唯有全民事前準備，方能建構全社會韌性，守護臺灣安全。

內政部最後也指，連江縣迄今具備防災士資格的人數有466位；最近也將《台灣全民安全指引》全數送達每一家戶。據悉，全國目前總計完成發送830萬1151份，整體發送率為85.16%。

內政部表示，連江縣因地處離島、且肩負國防前線使命，面臨更加嚴峻的災害風險與特殊防災責任；故希望藉本次舉辦宣講會，強化全縣防災士質量與社區韌性，使全縣民眾具備充分防災知能與應變能力，共同守護離島家園安全與人民生命財產。

