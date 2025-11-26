「小橘書」真被里長丟了？律師搬1法條嘆「麻煩大了」…

政治中心／于士宸報導

為提升國人防安全意識、強化社會韌性，《台灣全民安全指引》（小橘書）自上週起已陸續普發至全國家戶。然而，在野黨卻質疑此舉浪費公帑，甚至批評是「宣示作戰」、傳遞不實訊息，並呼籲民眾直接丟進回收桶。不過，仍有不少被列為首批發放區域的北市民眾在Threads上反映，至今卻沒看到小橘書蹤影。對此，律師林智群引用法規提醒，若有村里長拒發、消極不發，甚至擅自將指引文件全部丟棄，恐將觸犯刑法相關罪責；他也同步提醒民眾，可透過「3步驟」來保障自身權益，避免發放不實或遭蓄意阻撓。

律師林智群今日（26）在臉書針對政府發放《台灣全民安全指引》發文，指出若村長、里長連「安全指引」都可以暗藏不發，「你怎麼知道地震、颱風、戰爭發生時，他（村、里長）不會私吞物資？」。林智群曬出《中華民國刑法第129條》法條，指「公務員對於租稅或其他入款，明知不應徵收而徵收者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科二十一萬元以下罰金，公務員對於職務上發給之款項、物品，明知應發給而抑留不發或剋扣者，亦同。前兩項之未遂犯罰之」，呼籲民眾如果發現還有村長里長不想發「安全指引」，或全部拿去丟掉，請拿這個法條給他看。





林智群接著提醒民眾，可透過「3步驟」來保障自身權益。第一，「先打電話給縣政府市政府，確認已經發了嗎？因為每個縣市發的時間、順序不一樣」；第二，「如果縣政府回答已經發了，問縣政府發給誰？是區長、里長，還是村長」；第三，「確認發到里長後，再打電話問里長，如果他說沒這個東西，那個里長就有問題」。林智群喊話已經丟掉的里長，「麻煩去資源回收區挖回來」，否則就「麻煩就大了！」。





