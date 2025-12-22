「小橘書」超有用？劉世芳籲全民：花點時間從頭翻閱一遍

內政部長劉世芳（右）、警政署長張榮興（左）出席內政委員會前受訪。（袁茵攝）

台北車站及中山商圈無差別殺傷人案震驚全台，也使「小橘書」台灣全民安全指引再度掀起關注，有網友認為內容談及毒化物災害、大量出血等算是有用，但也有其他網友持反對意見。內政部長劉世芳22日喊話，請民眾花點時間把「小橘書」從頭翻閱一遍，若碰到狀況，更能冷靜思考如何避難。

立院內政委員會22日邀內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會秘書長、國安局長、法務部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

廣告 廣告

關於有網友認為「小橘書」談及毒化物災害、大量出血、若感到焦慮等處理原則內容有用？劉世芳回應，現在「小橘書」發放比例，各縣市已經達到86％，發送成功率大概7成。

劉世芳指出，如果各位可以把「小橘書」再看清楚一遍，包括在緊急避難時或有什麼狀況，以及掃QRcode或報案電話等，都非常清楚在裡面，「請大家花點時間把『小橘書』從頭翻閱一遍，如果有碰到狀況的時候，更能冷靜思考如何避難，這是我們最大功用。」

【看原文連結】